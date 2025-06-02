В Алматы временно ограничат доступ к одному из самых популярных туристических направлений - с 3 июня по 3 июля 2025 года полностью закрывается маршрут от парковки "Алма-Арасан" до термального источника, передает BAQ.KZ. Под запрет попадает не только сам источник, но и живописные локации на пути к нему: водопад "Девичьи слезы" и поляна "Терра".

Ограничение связано со вторым этапом масштабной реконструкции маршрута, которую проводят для повышения уровня безопасности и комфорта туристов. В течение месяца специалисты будут демонтировать старые мосты, обновлять тропы, устанавливать лестницы и объекты благоустройства. Всё это - часть проекта по созданию современного, экологичного и устойчивого туристического пространства.

Первый этап работ стартовал 12 мая: проводилась очистка склонов, монтировались защитные конструкции, укреплялись наиболее уязвимые участки маршрута. Теперь начался основной этап, и пройти по маршруту будет невозможно даже в выходные и праздничные дни.

Завершить работы планируется до 31 июля, однако сроки могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий. Городские власти просят жителей и гостей Алматы учитывать это при планировании прогулок и походов в горы.