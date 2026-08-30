Терминал аэропорта модернизируют в области Абай
После завершения работ пропускная способность терминала значительно увеличится.
30 Августа 2026, 16:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
30 Августа 2026, 16:3530 Августа 2026, 16:35
189Фото: Акимат Абайской области
По поручению акима области поэтапно реализуется проект реконструкции терминала аэропорта в селе Урджар. Это один из важных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры региона.
Сейчас аэропорт обслуживает 30 пассажиров в час, а после модернизации этот показатель вырастет до 140 пассажиров.
Обновленный терминал укрепит транспортно-логистический потенциал региона, повысит туристическую и инвестиционную привлекательность Урджарского района, а также придаст новый импульс его социально-экономическому развитию.
Самое читаемое
- Объявление о кукле за 500 тысяч тенге заинтересовало полицию Алматы
- В Талгаре расследуют дело о предполагаемых противоправных действиях в отношении 8-летней девочки
- Трех казахстанских туристок разыскивают после стихийного бедствия в Непале
- Подозреваемые в перевозке 277 кг осетровой рыбы задержаны в Атырау
- Пятерых детей спасли из пожара в Алматы