Терминал аэропорта модернизируют в области Абай

После завершения работ пропускная способность терминала значительно увеличится.

30 Августа 2026, 16:35
АВТОР
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Акимат Абайской области 30 Августа 2026, 16:35
30 Августа 2026, 16:35
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Фото: Акимат Абайской области

По поручению акима области поэтапно реализуется проект реконструкции терминала аэропорта в селе Урджар. Это один из важных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры региона.

Сейчас аэропорт обслуживает 30 пассажиров в час, а после модернизации этот показатель вырастет до 140 пассажиров.

Обновленный терминал укрепит транспортно-логистический потенциал региона, повысит туристическую и инвестиционную привлекательность Урджарского района, а также придаст новый импульс его социально-экономическому развитию.

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