Терминал аэропорта модернизируют в области Абай

По поручению акима области поэтапно реализуется проект реконструкции терминала аэропорта в селе Урджар. Это один из важных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры региона.

Сейчас аэропорт обслуживает 30 пассажиров в час, а после модернизации этот показатель вырастет до 140 пассажиров.

Обновленный терминал укрепит транспортно-логистический потенциал региона, повысит туристическую и инвестиционную привлекательность Урджарского района, а также придаст новый импульс его социально-экономическому развитию.