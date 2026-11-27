Чашка кофе на свежем воздухе, столики под зонтами и музыка до полуночи под окнами многоэтажки. Летние террасы в Алматы любят и ругают одновременно. Акимат города обновил правила их размещения, и теперь у жителей многоэтажек появилось право решающего голоса.

«Изменения направлены на упрощение процедуры согласования для предпринимателей и уточнение условий размещения летних террас, веранд и выносных столиков», – говорится в сообщении акимата Алматы.

В городской администрации уверяют, что нашли баланс между бизнесом и горожанами.

«Правила учитывают как интересы бизнеса, так и комфорт горожан — свободное передвижение пешеходов, доступность городской среды и сохранение общественных пространств», – отметили в акимате.

Одно окно для бизнеса

Летние площадки теперь относятся к элементам благоустройства. Владельцу кафе нужно подать обращение в Управление предпринимательства и инвестиций Алматы и указать адрес, площадь, размеры и границы будущей террасы. Заявку рассмотрят в сроки, установленные Административным процедурно-процессуальным кодексом.

Выкупать землю под веранду не придётся. На территории общего пользования её разрешат ставить временно, без передачи участка в частную собственность. Условия при этом жёсткие. Терраса должна примыкать к заведению, из кафе на неё должен вести прямой выход, а пешеходы должны спокойно проходить мимо.

Забор по всему периметру ставить нельзя. Отгородиться от улицы глухой стеной у кафе не получится.

Двор решает сам

Самое заметное изменение касается жилых домов. Если ресторан на первом этаже многоэтажки захочет вынести столики во двор, одного желания владельца будет мало. Ему придётся идти в ОСИ или управляющую компанию, а решение примут собственники квартир и нежилых помещений на общем собрании.

Проще говоря, без согласия соседей веранды под окнами не будет.

На частной земле понадобится разрешение хозяина участка. Если владельцев несколько, согласиться должны все.

Тротуар для людей

Каждая терраса должна соответствовать четырём условиям. На неё должны свободно попадать маломобильные горожане, мимо должны беспрепятственно проходить пешеходы, для экстренных служб должен оставаться проезд, а к инженерным сетям доступ.

Под летние кафе нельзя занимать пешеходные и велосипедные дорожки, детские и спортивные площадки.

«Нельзя ограничивать свободный проход и доступ горожан к этим территориям», – подчеркнули в акимате.

Полный текст постановления опубликуют в информационно-правовой системе «Әділет». К следующему летнему сезону владельцам кафе стоит подготовиться заранее.