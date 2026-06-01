Территория бывшего рынка "Рахат" получит новый облик
В Жетысуском районе Алматы начались работы по благоустройству территории бывшего рынка "Рахат".
На освободившемся участке планируют создать общественное пространство с зонами отдыха, озеленением и парковкой.
Рынок "Рахат", расположенный в районе "Барахолки", работал без необходимых разрешительных документов. Его освобождение проводилось на основании вступивших в законную силу судебных решений.
Перед началом работ с предпринимателями провели разъяснительную работу. В результате более 150 торговцев покинули рынок. Для них были предложены альтернативные места на соседних рынках на льготных условиях.
В ходе демонтажа предприниматели самостоятельно вывезли торговые контейнеры и разобрали часть конструкций. В настоящее время специалисты разрабатывают проект благоустройства территории.
Согласно планам, на месте бывшего рынка появится современное общественное пространство с озеленением и зонами отдыха для жителей района и посетителей рынков. Также часть территории будет использована под парковку, что позволит упорядочить стоянку автомобилей и улучшить транспортную доступность.
Отмечается, что работы проводятся в рамках реализации принципа "Закон и порядок" и направлены на создание комфортной и безопасной городской среды.
