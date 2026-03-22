В Восточно-Казахстанской области МЧС и ДЧС города Алтай провели масштабные противопаводковые мероприятия, чтобы защитить жителей от подтоплений, передает BAQ.kz.

Военнослужащие очистили 3800 метров арыков, проверили 19 водопропускных труб и 7 мостов, а также заготовили 450 мешкотары, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям.

Основное внимание уделялось пропуску воды и подготовке водопропускных каналов — это позволит снизить риск подтопления жилых кварталов.

Кроме технических мер, спасатели провели разъяснительную работу среди местных жителей, раздавая листовки с советами, как действовать при угрозе наводнения.

Подготовка идёт полным ходом.