Террорист-смертник взорвался у суда в Исламабаде, 12 погибших
Президент Пакистана выразил решительное осуждение теракта.
В столице Пакистана, Исламабаде, произошел мощный взрыв у здания суда, в результате которого, по предварительным данным, погибли 12 человек, а 27 получили ранения, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu.
Сразу после инцидента на место происшествия прибыли экстренные службы, а район вокруг суда был оцеплен силами безопасности. По данным полиции, взрыв устроил смертник, приведя в действие взрывное устройство на территории суда.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари выразил решительное осуждение теракта и соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В социальных сетях он подчеркнул, что нападение является грубым нарушением безопасности и направлено на дестабилизацию страны.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф охарактеризовал произошедшее как "послание из Афганистана" и предупредил, что страна находится в состоянии войны. Он отметил, что атака у окружного суда в Исламабаде является предупреждающим сигналом тем, кто считает, что пакистанская армия ведет борьбу на афгано-пакистанской границе и в отдаленных районах Белуджистана. Министр также заявил, что рассчитывать на успешные переговоры с афганским правительством в сложившейся ситуации бесполезно и подчеркнул готовность Пакистана дать решительный ответ на подобные действия.
Расследование взрыва продолжается, а власти предпринимают все меры для обеспечения безопасности жителей столицы и предотвращения новых нападений.
