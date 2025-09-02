Террористы атаковали военный объект в Пакистане
Серия взрывов и перестрелка у военного объекта в Пакистан.
В районе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане на военный объект пограничных войск была совершена жестокая террористическая атака с применением автомобиля, начинённого взрывчаткой, передает BAQ.KZ.
По данным агентства "Анадолу", после мощного взрыва последовала серия дополнительных детонаций, а также раздалась интенсивная стрельба.
Часть боевиков сумела проникнуть на территорию объекта, что вызвало немедленную реакцию сил безопасности. В данный момент район оцеплен, а спецподразделения проводят масштабную контртеррористическую операцию по нейтрализации злоумышленников.
Полиция сообщила о троих раненых среди сотрудников сил безопасности. Также уже подтверждена ликвидация части нападавших. Для защиты военного объекта установлен жёсткий кордон, а местным жителям рекомендовано не покидать свои дома до окончания операции.
Очевидцы описывают взрыв как невероятно мощный — обломки автомобиля-террориста разлетелись вдоль шоссе Кохат, напоминая о масштабах происшествия и серьезности угрозы.
Ситуация остаётся напряжённой, и власти продолжают предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности в регионе.
