В районе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане на военный объект пограничных войск была совершена жестокая террористическая атака с применением автомобиля, начинённого взрывчаткой, передает BAQ.KZ.

По данным агентства "Анадолу", после мощного взрыва последовала серия дополнительных детонаций, а также раздалась интенсивная стрельба.

Часть боевиков сумела проникнуть на территорию объекта, что вызвало немедленную реакцию сил безопасности. В данный момент район оцеплен, а спецподразделения проводят масштабную контртеррористическую операцию по нейтрализации злоумышленников.

Полиция сообщила о троих раненых среди сотрудников сил безопасности. Также уже подтверждена ликвидация части нападавших. Для защиты военного объекта установлен жёсткий кордон, а местным жителям рекомендовано не покидать свои дома до окончания операции.

Очевидцы описывают взрыв как невероятно мощный — обломки автомобиля-террориста разлетелись вдоль шоссе Кохат, напоминая о масштабах происшествия и серьезности угрозы.

Ситуация остаётся напряжённой, и власти продолжают предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности в регионе.