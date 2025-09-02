  • 2 Сентября, 17:19

Террористы атаковали военный объект в Пакистане

Серия взрывов и перестрелка у военного объекта в Пакистан.

Сегодня, 15:43
aa.com.tr Сегодня, 15:43
Сегодня, 15:43
121
Фото: aa.com.tr

В районе Банну провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане на военный объект пограничных войск была совершена жестокая террористическая атака с применением автомобиля, начинённого взрывчаткой, передает BAQ.KZ.

По данным агентства "Анадолу", после мощного взрыва последовала серия дополнительных детонаций, а также раздалась интенсивная стрельба.

Часть боевиков сумела проникнуть на территорию объекта, что вызвало немедленную реакцию сил безопасности. В данный момент район оцеплен, а спецподразделения проводят масштабную контртеррористическую операцию по нейтрализации злоумышленников.

Полиция сообщила о троих раненых среди сотрудников сил безопасности. Также уже подтверждена ликвидация части нападавших. Для защиты военного объекта установлен жёсткий кордон, а местным жителям рекомендовано не покидать свои дома до окончания операции.

Очевидцы описывают взрыв как невероятно мощный — обломки автомобиля-террориста разлетелись вдоль шоссе Кохат, напоминая о масштабах происшествия и серьезности угрозы.

Ситуация остаётся напряжённой, и власти продолжают предпринимать все необходимые меры для обеспечения безопасности в регионе.

