  • 30 Сентября, 23:38

Терроризировал школу: подростка из Караганды закрыли в психдиспансере

У детей в местной школе вымогали деньги.

Сегодня, 22:51
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
med.news.am Сегодня, 22:51
Сегодня, 22:51
110
Фото: med.news.am

В Караганде принудительно госпитализировали 17-летнего подростка, которого обвинили в вымогательстве, избиениях и домогательствах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Патриот". По решению медиков его поместили в областной психоневрологический диспансер.

Родители младшеклассников ранее собирались у школы и утверждали, что бывший выпускник систематически приходил на территорию учебного заведения, избивал детей, забирал у них деньги и даже пытался совершить насильственные действия. Родственники подростка, напротив, заявляют, что он сам стал жертвой давления. По их словам, в телефоне мальчика нашли переписку с некими взрослыми, которые якобы заставляли его вымогать деньги у школьников. Родные были готовы передать доказательства журналистам, но позже отказались от встречи, объяснив это "паузой".

В полиции подтвердили, что подросток состоит на учёте в специализированных органах. Ранее в отношении него расследовалось уголовное дело, однако суд освободил его от ответственности в связи с психическим состоянием и назначил принудительное амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции поместили его в областной психоневрологический диспансер. Ситуация полностью контролируется. Оснований для беспокойства у родителей школьников нет, — сообщил руководитель пресс-службы ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.

Самое читаемое

Наверх