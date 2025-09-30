Терроризировал школу: подростка из Караганды закрыли в психдиспансере
У детей в местной школе вымогали деньги.
В Караганде принудительно госпитализировали 17-летнего подростка, которого обвинили в вымогательстве, избиениях и домогательствах, передает BAQ.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Патриот". По решению медиков его поместили в областной психоневрологический диспансер.
Родители младшеклассников ранее собирались у школы и утверждали, что бывший выпускник систематически приходил на территорию учебного заведения, избивал детей, забирал у них деньги и даже пытался совершить насильственные действия. Родственники подростка, напротив, заявляют, что он сам стал жертвой давления. По их словам, в телефоне мальчика нашли переписку с некими взрослыми, которые якобы заставляли его вымогать деньги у школьников. Родные были готовы передать доказательства журналистам, но позже отказались от встречи, объяснив это "паузой".
В полиции подтвердили, что подросток состоит на учёте в специализированных органах. Ранее в отношении него расследовалось уголовное дело, однако суд освободил его от ответственности в связи с психическим состоянием и назначил принудительное амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции поместили его в областной психоневрологический диспансер. Ситуация полностью контролируется. Оснований для беспокойства у родителей школьников нет, — сообщил руководитель пресс-службы ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
