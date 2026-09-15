Терроризм, наркотики и оружие: главы спецслужб провели встречу в Бурабае

В Бурабае прошла встреча руководителей специальных служб государств Центральной Азии и Азербайджана. Стороны обсудили региональную безопасность и совместное противодействие современным угрозам, передает BAQ.KZ.

Встреча состоялась 14 сентября. В ней приняли участие руководители КНБ Казахстана, СГБ Азербайджана, ГКНБ Кыргызстана, ГКНБ Таджикистана, МНБ Туркменистана и СГБ Узбекистана.

Участники обменялись оценками ситуации в регионе и обсудили борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также транснациональной преступностью.

По итогам встречи стороны договорились продолжить тесное взаимодействие для укрепления региональной безопасности и стабильности.