Терроризм, наркотики и оружие: главы спецслужб провели встречу в Бурабае
15 Сентября 2026, 18:59
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15 Сентября 2026, 18:5915 Сентября 2026, 18:59
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В Бурабае прошла встреча руководителей специальных служб государств Центральной Азии и Азербайджана. Стороны обсудили региональную безопасность и совместное противодействие современным угрозам, передает BAQ.KZ.
Встреча состоялась 14 сентября. В ней приняли участие руководители КНБ Казахстана, СГБ Азербайджана, ГКНБ Кыргызстана, ГКНБ Таджикистана, МНБ Туркменистана и СГБ Узбекистана.
Участники обменялись оценками ситуации в регионе и обсудили борьбу с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также транснациональной преступностью.
По итогам встречи стороны договорились продолжить тесное взаимодействие для укрепления региональной безопасности и стабильности.
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