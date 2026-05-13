Tesla Cybertruck будут дежурить на саммите ОТГ в Туркестане

В Туркестане готовятся к неформальному саммиту Организации тюркских государств. Среди техники, которую планируют задействовать во время мероприятия, будут мобильные комплексы на базе Tesla Cybertruck, передает BAQ.KZ.

Один электропикап используется Службой государственной охраны для управления и координации сил безопасности, второй находится в распоряжении МЧС и приведен в готовность для оперативного реагирования.

СГО РК впервые задействовала Tesla Cybertruck в качестве мобильной командно-штабной машины во время мероприятий с участием охраняемых лиц. Электропикап помогает координировать подразделения, обеспечивать устойчивую связь и быстро принимать решения в условиях массовых мероприятий.

Для службы важными преимуществами стали высокая мобильность, проходимость и бесшумное передвижение. Автомобиль способен эффективно работать как в городской среде, так и в горных районах. Машина обеспечивает питание дронов, защищенной связи, вычислительной техники и систем радиоэлектронной борьбы.

Отдельное направление применения получила Tesla Cybertruck в системе МЧС. Электропикап уже используется в поисково-спасательных операциях в горной местности Алматы и прилегающих территориях, где ежегодно фиксируется высокий поток туристов и альпинистов. Во время саммита автомобиль находится в оперативном резерве экстренных служб и при необходимости может быть использован для спасательных и поисковых задач.

Спасательный комплекс оснащен спутниковым интернетом, профессиональными квадрокоптерами с тепловизорами, специальной связью, защищенной вычислительной техникой и автономными источниками питания. Это позволяет оперативно координировать действия спасателей и медицинских служб непосредственно в зоне чрезвычайной ситуации.

Для МЧС важным фактором стала возможность эксплуатации автомобиля в природоохранных зонах, где действуют ограничения для транспорта с двигателями внутреннего сгорания. Использование электрической платформы позволяет сохранить мобильность подразделений без дополнительной нагрузки на экологию горных территорий.

Использование Tesla Cybertruck показывает, как современные технологии постепенно становятся частью работы государственных служб Казахстана. СГО делает ставку на безопасность и оперативную координацию, МЧС использует новые решения для спасения людей и работы в сложной горной местности.