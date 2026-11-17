Tesla направит 3 млрд евро на расширение производства в Германии
На заводе в Грюнхайде планируют наладить выпуск роботакси Cybercab и увеличить производство электромобилей.
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Американская компания Tesla намерена вложить 3 млрд евро в расширение предприятия в Грюнхайде, расположенном в федеральной земле Бранденбург в Германии. Об этом сообщает Bild.
Инвестиции планируют направить на строительство нового производственного корпуса для выпуска беспилотных такси Cybercab, а также вспомогательных объектов и дополнительной станции очистки сточных вод.
Начать строительные работы рассчитывают в первой половине 2027 года, а запустить производство — в 2029 году. До конца 2026 года компания намерена подать заявку на получение разрешения на строительство. Проект основан на более масштабном плане развития предприятия, представленном ещё в 2023 году.
После расширения завод сможет выпускать до 1 млн роботакси. Кроме того, Tesla планирует увеличить производство существующих моделей до 7,5 тыс. автомобилей в неделю и расширить выпуск аккумуляторных элементов.
В компании заявили, что реализация проекта создаст основу для предприятия, которое станет самым технологически передовым заводом Tesla.
Власти Бранденбурга положительно оценили планы американского производителя. Премьер-министр федеральной земли Дитмар Войдке назвал инвестиции важным сигналом для промышленности Германии и экономики региона.
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