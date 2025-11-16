Американская компания Tesla намерена полностью исключить использование китайских комплектующих при производстве электромобилей на своих заводах в США, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Wall Street Journal, производитель электромобилей поставил своим поставщикам требование в течение ближайших одного-двух лет полностью перейти на детали, произведённые за пределами Китая. Несколько китайских комплектующих уже были заменены альтернативами из других стран.

Отмечается, что Tesla начала ускорять процесс отказа от китайских деталей после введения высоких пошлин на китайский импорт администрацией президента США Дональда Трампа. Эти меры усилили давление на компании, работающие в цепочках поставок с участием китайских производителей.

Ранее Tesla уже приняла решение прекратить сотрудничество с рядом китайских поставщиков для автомобилей, собираемых в США. По информации источников, компания стремится минимизировать риски, связанные с нарастающей геополитической напряжённостью между Вашингтоном и Пекином.