Тест на гражданство РК пройдет 22 августа: что нужно знать претендентам

В Казахстане с 10 по 20 августа будет открыт прием заявлений на тестирование для претендентов на получение гражданства Республики Казахстан. Сам экзамен состоится 22 августа.

Подать заявление можно через сайт Национального центра тестирования или мобильное приложение UTO.

Тестирование включает три блока. Претендентам предстоит проверить знания казахского языка, Конституции и истории Казахстана.

Казахский язык - 30 заданий, необходимо набрать не менее 15 баллов;

Основы Конституции РК - 40 заданий, проходной балл - 20;

История Казахстана - 30 заданий, проходной балл - 15.

Максимально можно набрать 100 баллов, при этом для успешного прохождения тестирования необходимо получить не менее 50 баллов. На выполнение заданий отводится 2 часа 10 минут. Для лиц с инвалидностью предусмотрены дополнительные 30 минут.

Стоимость участия составляет 14 693 тенге.

Для желающих проверить уровень подготовки предусмотрено пробное тестирование. Его стоимость составляет 3 355 тенге. Доступно оно на сайте Национального центра тестирования в разделе «Пробное тестирование».

Более подробная информация о порядке проведения экзамена размещена на сайте Национального центра тестирования в разделе «Претендентам на гражданство».