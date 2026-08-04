Систему, по которой в Казахстане оценивают знания школьников, проверили эксперты из Нидерландов. Проверка прошла успешно, и международный сертификат продлен. Об этом сообщили в Национальном центре исследований и оценки образования имени Ахмета Байтурсынулы "Талдау", передает BAQ.KZ.

Речь о МОДО - мониторинге образовательных достижений обучающихся. Через него проходят ученики 4 и 9 классов, а также студенты колледжей. Это не экзамен, на оценки в аттестате результаты не влияют и никаких последствий ни для школьника, ни для учителя, ни для школы не имеют.

Мониторинг нужен для другого. МОДО показывает, насколько реально работают школьные программы и где у системы образования слабые места. Данные собирают независимо от самих школ, поэтому приукрасить картину не получится.

В 2026 году мониторинг проводится в 1979 школах страны, его проходят более 102 тысяч школьников.

Четвероклассников проверяют по трем направлениям функциональной грамотности: чтение, математика и естествознание. Всего 30 заданий - 10 по чтению, 12 по математике и 8 по естествознанию.

В "Талдау" рассказали, что аудит проводил Международный исследовательский центр экспертизы и сертификации RCEC из Нидерландов. Проверка шла с апреля по июль.

Директор центра Арнольд Брауэр приехал в Астану, побывал в одной из школ и лично наблюдал за процедурами проведения мониторинга и организацией тестирования.

По итогам RCEC подтвердил, что казахстанская система соответствует международным требованиям - к организации процедур оценивания, анализу данных и надежности результатов. Сертификат международной аккредитации продлен до 31 декабря 2027 года.

Международный знак качества RCEC система получила в 2025 году. Нынешний аудит был контрольным, он показывает, удержала ли страна планку.