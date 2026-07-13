ТЭЦ-3 в Алматы отстает от графика: министр потребовал срочно нарастить темпы

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов проверил ход модернизации алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, которые переводят на природный газ по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. По итогам инспекции он заявил, что перенос сроков реализации проектов недопустим. На ТЭЦ-2 строительная готовность достигла 92%.

По данным Минэнерго, почти полностью завершена поставка технологического оборудования, на объекте работают около 1,5 тысячи специалистов и более 140 единиц техники. Министр поручил сохранить нынешние темпы работ, привлечь дополнительных монтажников и сварщиков, а также ускорить оформление документов для проведения пусконаладочных работ. Ситуация на ТЭЦ-3, по словам главы ведомства, вызывает гораздо больше вопросов.

Готовность объекта составляет лишь около 26%, сохраняются задержки с поставками оборудования, а вместо необходимых 1,6 тысячи человек на площадке работают около 600 специалистов. Это уже сказалось на сроках строительства ряда ключевых объектов станции. По итогам проверки Ерлан Аккенженов потребовал срочно увеличить количество рабочих и строительной техники, а также ускорить поставку оборудования.

Объективные сроки утверждены, никакие переносы не обсуждаются. Требую незамедлительно устранить кадровый дефицит и кратно увеличить объемы спецтехники на стройке, — заявил министр.

Он также предупредил, что если в ближайшие недели отставание не удастся сократить, в отношении заказчика и подрядных организаций будут инициированы строгие меры ответственности.