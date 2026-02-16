Астана полностью закрыла дефицит тепловых мощностей – ключевую роль в этом сыграла ТЭЦ-3. Станция, работающая на природном газе, уже третий год обеспечивает город теплом и формирует резерв под рост потребления. На очереди – вторая очередь ТЭЦ-3, которая должна дать столице дополнительную тепловую и электрическую генерацию. Подробнее – в материале корреспондента BAQ.KZ.

Первая очередь завершена, станция работает третий год

На сегодняшний день ТЭЦ-3 вырабатывает порядка 440 Гкал/час тепловой энергии. Тепло подаётся в районы перспективной застройки, в том числе по улице Чингиза Айтматова, проспектам Улы Дала, Туран и другим направлениям. Станция функционирует в штатном режиме и обеспечивает потребности города в полном объёме.

Как сообщил директор ТЭЦ-3 АО «Астана-Энергия» Еркегали Есенжолов, первая очередь станции была введена в эксплуатацию в рамках поручения Главы государства и уже третий год стабильно обеспечивает город теплом.

«Сегодня мы уже практически работаем третий год. Установленная мощность станции составляет 480 гигакалорий. Основной вид топлива – природный газ, но станция также может работать на угле и мазуте в резервном режиме. В настоящее время мы работаем по режимной карте, предоставляемой городом, и выдаём необходимый объём тепловой мощности», – отметил он.

По его словам, ТЭЦ-3 стала первым в Казахстане крупным энергетическим объектом, построенным на новой площадке в постсоветский период.

«Это новый проект, полностью реализованный с нуля. Первая очередь завершена и работает стабильно. На объекте сегодня трудятся 185 человек, этого достаточно для обслуживания всего комплекса», – добавил директор станции.

Альтернативное топливо и инфраструктура

В текущем году на ТЭЦ-3 планируется завершить комплекс работ, связанных с возможностью использования угля как альтернативного топлива на резервный случай. В частности, предусмотрен запуск тракта топливоподачи с узлами пересыпки и дробильным корпусом, строительство железнодорожной станции с инженерной инфраструктурой.

Кроме того, весной продолжатся работы по строительству внешних и внутренних автомобильных дорог, а также благоустройству территории станции.

Вторая очередь ТЭЦ-3: дополнительное тепло и электроэнергия

Отдельное внимание уделяется реализации второй очереди ТЭЦ-3, которая предусматривает не только тепловую, но и электрическую генерацию. Проект находится на стадии разработки проектно-сметной документации.

«В дальнейшем планируется запуск второй очереди станции – с выдачей не только тепловой, но и электрической мощности. Это даст городу дополнительные тепловые мощности порядка 190 гигакалорий и до 500 мегаватт электрической энергии», – сообщил Еркегали Есенжолов.

По его словам, сегодня Астана потребляет почти 1 000 МВт электроэнергии, при этом собственная генерация города составляет около 500 МВт, ещё порядка 400–500 МВт поступает извне по сетям.

«С вводом второй очереди мы фактически сможем полностью закрыть потребность столицы в электрической энергии за счёт собственной генерации. Но всё будет зависеть от сроков подготовки ПСД и финансирования проекта», – пояснил он.

Реализация второй очереди предполагается за счёт привлечения частных инвестиций. В составе оборудования планируется использование технологий и комплектующих российского, немецкого, итальянского и голландского производства, аналогичных тем, что применены на первой очереди станции.

Максимальная автоматизация и минимальный персонал

Начальник цеха тепловой автоматики и измерений ТЭЦ-3 Тимур Хусаинов подчеркнул, что станция является самой технологически оснащённой в стране.

«ТЭЦ-3 – это единственная новая станция, построенная за годы независимости Республики Казахстан. Здесь применено самое современное оборудование, уникальные контрольно-измерительные приборы, исполнительные механизмы и системы автоматизированного управления», – отметил он.

По его словам, высокий уровень автоматизации позволяет обеспечивать стабильную работу станции при минимальном количестве персонала.

«Если на других станциях для выполнения аналогичных задач требуется значительно больше людей, у нас большую часть работы выполняет автоматика. Компьютерные системы и современные средства управления обеспечивают точность и надёжность всех процессов», – пояснил Хусаинов.

Он также сообщил, что текущая выработка тепловой энергии позволяет покрывать потребности двух–трёх крупных районов Астаны.

«Благодаря вводу ТЭЦ-3 город сегодня имеет профицит тепловой энергии. Дефицита в текущем и следующем отопительных периодах не ожидается», – резюмировал представитель станции.

Ранее сообщалось, что Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки по Астане на примере ТЭЦ-3 ознакомился с развитием энергетической инфраструктуры столицы. Объект был представлен как один из ключевых в контексте выполнения задач, поставленных Президентом Казахстана на расширенном заседании Правительства, по модернизации энергетической системы и вводу новых генерирующих мощностей.