С начала подготовки к отопительному сезону железнодорожным транспортом по Казахстану перевезено 19 млн тонн угля. Объем перевозок соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

Куда направили уголь

С 1 мая по 17 августа 2026 года для обеспечения теплоэнергетики страны перевезено 17,8 млн тонн угля. Еще 1,2 млн тонн направлено в коммунально-бытовой сектор.

В регионах уже сформированы необходимые запасы твердого топлива. На ТЭЦ накоплено 4,1 млн тонн угля, а в коммунально-бытовом секторе — более 300 тыс. тонн.

Как готовятся к отопительному сезону

Для обеспечения стабильных поставок угля реализуется комплекс мер. Основное внимание уделяется бесперебойному снабжению ТЭЦ и объектов коммунально-бытового сектора, а также эффективному использованию железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава в период пиковых нагрузок.

Ежегодно в период подготовки к осенне-зимнему сезону работает Оперативный штаб по перевозке угля. Он в круглосуточном режиме контролирует отгрузку топлива с угольных разрезов, координирует подачу порожних вагонов и планирует грузопотоки по железнодорожной сети.

Как ускорят доставку

Совместно с грузоотправителями продолжается работа по формированию маршрутных и узловых отправок. Такой подход позволит сократить сроки доставки угля и повысить эффективность использования вагонов.

Для обеспечения необходимых объемов перевозок АО «Казтемиртранс» располагает парком из 29 тыс. полувагонов.

По данным компании, имеющийся парк позволяет обеспечить потребность в перевозках твердого топлива для ТЭЦ, коммунально-бытового сектора и промышленных потребителей.