Стабильное прохождение предстоящего отопительного сезона в Восточно-Казахстанской области находится под прямым контролем Министерства энергетики, передает BAQ.KZ.

В рамках двухдневной рабочей поездки 19-20 августа глава ведомства Ерлан Аккенженов оценил темпы ремонтных кампаний и готовность ключевых теплоисточников региона к работе в зимних условиях.

Особый фокус был сделан на Риддерской ТЭЦ, которая после принятия системных мер выведена из "красной" зоны риска. В текущем году на модернизацию станции направлено 6,4 млрд тенге, из которых 4,1 млрд тенге выделено из резерва Правительства РК. Финансирование обеспечивает капитальный ремонт двух котлоагрегатов, замену наиболее изношенных 6 км тепловых сетей и обновление системы топливоподачи. Комплекс этих работ позволит снизить износ основного оборудования станции на 2,6%, а тепловых сетей – на 7,7%, что напрямую повысит надежность теплоснабжения города.

Также в Риддере министр уделил отдельное внимание котельной Тишинского рудника, которая снабжает теплом и горячей водой жителей 2-го и 4-го микрорайонов. Здесь полным ходом идет капитальный ремонт двух котлоагрегатов, который планируется завершить до 1 сентября. В ходе визита было найдено решение многолетней проблемы отсутствия горячего водоснабжения в этих микрорайонах в летний период.

Ерлан Аккенженов поручил акимату и собственникам объекта со следующего года обеспечить бесперебойную подачу горячей воды жителям и в летние месяцы.

В Усть-Каменогорске министр проинспектировал главные тепловые артерии областного центра – Согринскую и Усть-Каменогорскую ТЭЦ. На сегодня средний уровень готовности трех ключевых станций области составляет 74,7%, при этом готовность турбин достигла 89%. На всех объектах сформирован нормативный запас угля в объеме 365,9 тыс. тонн, гарантирующий от 21 до 78 суток автономной работы. Работы по модернизации 53,9 км теплосетей в регионе также идут по графику.