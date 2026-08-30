Тигры, лошади Пржевальского и куланы: Казахстан возвращает тех, кого потеряла степь

Тигр впервые за более чем 70 лет вернулся в дикую природу Казахстана, лошади Пржевальского снова появились в степях Костанайской области, а численность сайгаков выросла с нескольких десятков тысяч до миллионов. Казахстан последовательно восстанавливает виды, исчезнувшие с части своих исторических территорий, и вместе с ними пытается вернуть природным экосистемам утраченные связи. Но это не «воскрешение» вымерших животных. В Казахстане речь идет о реинтродукции — возвращении сохранившихся видов в места их исторического обитания — и восстановлении популяций, которые еще недавно находились на грани исчезновения.

Тигр возвращается в Иле-Балхаш

В Казахстане туранский тигр исчез в середине XX века. Последний достоверно зарегистрированный тигр в районе Или относится к 1948 году. Главными причинами исчезновения стали прямое истребление хищников, уничтожение местообитаний и сокращение кормовой базы. В 2018 году был создан государственный природный резерват «Иле-Балхаш». Его территория охватывает тугайные леса, дельту Или, водно-болотные и пустынные экосистемы. Площадь резервата составляет около 450 тысяч гектаров. Однако прежде чем возвращать хищника, пришлось восстанавливать саму экосистему.

В резерват переселяли крупных копытных, которые должны сформировать кормовую базу будущей популяции тигра. По официальным данным, в рамках программы в Иле-Балхаш были переселены более 100 куланов и 205 бухарских оленей. Для восстановления тигра выбран амурский подвид. Генетические исследования показали очень близкое родство амурского и исторического туранского тигров, поэтому амурский тигр рассматривается как подходящая исходная популяция для восстановления тигра в Центральной Азии.

В мае 2026 года из России в Казахстан доставили четырех амурских тигров — двух взрослых и двух тигрят. После карантина и адаптации 31 июля самку по имени Үміт впервые выпустили в дикую природу Иле-Балхаша. Это стало первым практическим шагом по возвращению тигра в его исторический ареал в Казахстане. Теперь задача состоит уже не просто в выпуске отдельных животных, а в формировании устойчивой популяции.

Лошадь Пржевальского возвращается в степь

Другой масштабный проект реализуется в Костанайской области — в государственном природном резервате «Алтын Дала». Лошадь Пржевальского исчезла из дикой природы в XX веке. Последнее общепризнанное наблюдение дикого животного относится к 1969 году. Вид удалось сохранить благодаря разведению в зоопарках и специализированных центрах. Все современные животные происходят от крайне небольшого числа основателей, переживших этот генетический и демографический кризис.

Казахстанская программа реинтродукции началась в 2024 году. Первые семь лошадей прибыли из европейских зоопарков и прошли акклиматизацию в Центре реинтродукции «Алиби» на территории «Алтын Дала». В 2025 году доставили еще семь животных, а в 2026 году — восемь. До 2029 года планируется завезти около 40 лошадей. В августе 2026 года в центре родился первый жеребенок лошади Пржевальского — первое потомство животных, завезенных в Казахстан в рамках этой программы. В казахском языке для лошади Пржевальского официально закреплены названия "керқұлан" и "кертағы".

Возвращение лошади Пржевальского имеет значение не только для сохранения самого вида. Крупные травоядные влияют на структуру растительного покрова, участвуют в круговороте веществ и снижают количество растительной биомассы, что может уменьшать риск степных пожаров.

Кулан: отдельная история возвращения

В Казахстане кулан исчезал с больших территорий, но его восстановление началось еще в середине XX века. В 1953 году животных завезли из Туркменистана в заповедник Барсакельмес. Позже куланов стали расселять по другим территориям. Одним из ключевых направлений стало возвращение животных в Центральный Казахстан. В 2017 году начался новый этап реинтродукции в сотрудничестве с международными природоохранными организациями. По официальной статистике, в 2024 году в Казахстане насчитывалось 4 614 куланов. Для сравнения: в 2005 году их было 1 112.

Сайгак: от 21 тысячи до миллионов

История сайгака — другой пример того, как быстро может восстановиться популяция при эффективной охране. В 2003 году численность сайгаков в Казахстане упала до 21,1 тысячи особей. Главной причиной многолетнего сокращения было браконьерство. В 2015 году популяция пережила новый катастрофический удар. В центральном Казахстане за несколько недель погибли примерно 200 тысяч животных. Исследования показали, что непосредственной причиной стала геморрагическая септицемия, вызванная бактерией Pasteurella multocida. Развитию вспышки способствовали необычные погодные условия — сочетание температуры и влажности в период отела. После этого ситуация изменилась.

Усиление охраны, борьба с браконьерством, создание и расширение особо охраняемых территорий и систематический учет позволили популяции быстро восстановиться. В 2024 году официально насчитывалось около 2,8 млн сайгаков, а по данным учета 2025 года — около 3,9 млн. Казахстан остается главным центром мировой популяции вида. Успех одновременно породил новую проблему.

Миллионные стада начали усиливать конкуренцию с сельским хозяйством за пастбища, а во время миграций и окота сайгаки заходят на сельскохозяйственные земли. В результате перед государством возникла задача, которой раньше не существовало: не спасать исчезающий вид, а управлять быстро растущей популяцией так, чтобы одновременно сохранять сайгака и снижать ущерб для фермеров.

Бухарский олень, джейран, архар и дрофа-красотка

Восстановление природы Казахстана не ограничивается несколькими наиболее известными видами. Бухарский, или тугайный, олень долгое время находился под угрозой исчезновения. В Иле-Балхаше его возвращение стало частью подготовки экосистемы к возвращению тигра. В частности, в 2019–2021 годах туда выпускали животных из других хозяйств и природных территорий. По официальной статистике, численность тугайного оленя в Казахстане выросла с 350 особей в 2005 году до 1 052 в 2022-м.

Растут и популяции других редких копытных. В 2024 году в Казахстане насчитывалось 15 585 джейранов. Численность отдельных подвидов архара также увеличивается: официальная статистика за тот же год показывает 14 072 казахстанских горных барана, 3 829 устюртских, 2 414 тянь-шаньских и 867 каратауских.

Отдельное направление — восстановление дрофы-красотки. В Казахстане действует программа по разведению и выпуску этих птиц, реализуемая при участии Объединенных Арабских Эмиратов. Птенцов выращивают в питомниках и затем выпускают в естественную среду. По данным Министерства иностранных дел Казахстана, с 2009 года центр в Туркестанской области выпустил в природу около 73 тысяч дроф-красоток. В официальной статистике за 2024 год численность вида в стране оценивалась в 15 764 особи.

Что на самом деле возвращает Казахстан

Все эти истории объединяет одна закономерность: вернуть животное недостаточно. Для тигра необходимо восстановить тугайную экосистему и кормовую базу. Для лошади Пржевальского — создать условия, в которых небольшая группа животных сможет адаптироваться и начать размножаться. Для сайгака — после восстановления численности научиться управлять отношениями между дикой природой и сельским хозяйством.

В одних случаях Казахстан возвращает вид, полностью исчезнувший из дикой природы, как лошадь Пржевальского. В других — восстанавливает популяцию вида на исторической территории, как в случае с тигром. В третьих — помогает естественному восстановлению вида после катастрофического падения численности, как с сайгаком. Именно это делает казахстанские проекты особенно показательными. Степь и тугаи не восстанавливаются одним выпуском животных. Меняется вся система: возвращаются травоядные, увеличивается кормовая база хищников, восстанавливаются миграционные маршруты и природные связи.

И главный вопрос теперь звучит уже иначе: сможет ли человек не только вернуть дикую природу, но и научиться жить рядом с ней, когда она действительно начнет возвращаться?