Тигры вновь выходят на волю в казахстанских степях, дети получают возможность бесплатно заниматься спортом, а музейные экспонаты становятся доступны даже тем, кто живет за сотни километров от музея. За последние годы преобразования в Казахстане затронули не только экономику и инфраструктуру, но и повседневную жизнь людей – их досуг, отдых, возможности для творчества и занятий спортом. О наиболее заметных результатах этих изменений рассказывает BAQ.KZ.

Тигры возвращаются, степь оживает

Одним из знаковых событий 2026 года стало возвращение тигров в дикую природу Казахстана. Впервые за более чем 70 лет в резервате «Иле-Балхаш» выпустили тигрицу по кличке Үміт. Это произошло 31 июля. За перемещениями животного специалисты наблюдают с помощью спутникового ошейника.

31 октября на волю выпустили второго тигра – Амура. Всего в мае в резерват доставили четырех амурских тигров из России.

Возрождается в казахстанских степях и популяция лошадей Пржевальского. К октябрю 2026 года численность группы достигла 22 животных. В августе у них родились два жеребенка.

Обнадеживающие изменения происходят и на Арале. На высохшем дне моря пробурили две скважины с пресной водой глубиной 500 метров. На орошаемых участках появилась растительность, специалисты отмечают увеличение численности диких животных и птиц.

От бывшей свалки до зеленого парка

Там, где раньше скапливались отходы, сегодня гуляют люди. В Шымкенте на месте бывшего полигона открыли экопарк площадью около 45 гектаров.

Здесь появились искусственный водоем, смотровые площадки, прогулочные дорожки и зоны отдыха. На территории высадили более пяти тысяч деревьев и кустарников.

В Алматы завершили масштабное благоустройство рощи Баума. Ее зеленый фонд пополнился более чем тысячей саженцев. При этом удалось сохранить естественный рельеф и почвенный покров.

В Уральске открыли экопарк «Хан тоғайы», а в Астане завершили реконструкцию аллеи «Мыңжылдық», которая стала продолжением Водно-зеленого бульвара на правом берегу столицы.

Масштаб приобрело и экологическое волонтерство. За девять месяцев 2026 года в мероприятиях инициативы «Таза Қазақстан» приняли участие свыше восьми миллионов человек, среди которых 985 тысяч волонтеров.

За это время:

очистили 192 тысячи гектаров территорий;

собрали и вывезли 1,2 млн тонн отходов;

высадили более 1,4 млн деревьев;

провели 753 экологических мероприятия.

Всего с начала 2026 года в стране высадили 234,6 млн сеянцев на площади 145,6 тысячи гектаров.

Искусственный интеллект на страже лесов

Современные технологии в Казахстане начинают играть все более заметную роль в защите природы.

Системами раннего обнаружения пожаров охватили три миллиона гектаров государственного лесного фонда. За состоянием лесов следит 331 камера, причем 317 из них используют искусственный интеллект.

Цифровые технологии помогают рассчитывать уровень пожарной опасности на основе погодных данных и моделировать возможное распространение огня.

Одновременно обновляется техника лесных хозяйств. Уровень оснащенности природоохранных организаций вырос с 58% до 92%. Для лесных учреждений приобрели 433 единицы специализированной техники, включая 200 пожарных автомобилей.

Меняется и подход к обращению с отходами. В стране профинансировали 34 проекта по сбору, сортировке и переработке мусора на общую сумму 122,6 млрд тенге. Из них 15 уже ввели в эксплуатацию.

В Павлодаре, например, заработала первая очередь мусороперерабатывающего завода, способного сортировать до 150 тысяч тонн отходов в год. До 30% поступающего мусора планируют извлекать для дальнейшей переработки.

Большой спорт начинается во дворе

Более 228 тысяч казахстанских детей в возрасте от четырех до 17 лет сегодня бесплатно посещают спортивные секции. По всей стране для них работают свыше семи тысяч секций, на финансирование которых выделили 50 млрд тенге.

Еще около 400 тысяч детей занимаются в детско-юношеских и специализированных спортивных школах.

Только в 2026 году в Казахстане ввели в эксплуатацию 59 спортивных объектов. В Астане завершили строительство Национального университета спорта и стадиона имени Кажымукана Мунайтпасова на 3 600 зрителей.

Спортивная инфраструктура развивается и за пределами крупных городов.

В городе Алге Актюбинской области открыли новую детско-юношескую спортивную школу, где уже начали заниматься плаванием 150 детей.

В Атырау, в микрорайоне Жулдыз, заработал комплекс, где дети бесплатно могут заниматься десятью видами спорта – от бокса и дзюдо до футбола и волейбола.

Особое внимание уделяется доступности спорта для людей с инвалидностью. В Актобе открыли комплекс «Қуат», рассчитанный на посещение до 500 человек в день. Здесь развивают более 20 спортивных дисциплин, включая паралимпийские и сурдлимпийские виды спорта.

Казахстанский флаг все чаще поднимается над пьедесталом

2026 год принес Казахстану целый ряд ярких спортивных побед.

На зимних Олимпийских играх Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль в фигурном катании. На зимней Паралимпиаде Ербол Хамитов получил золотую и бронзовую награды.

На летних Азиатских играх казахстанская сборная завоевала 84 медали, среди которых 12 золотых. По итогам соревнований Казахстан занял восьмое место среди 46 стран.

На Всемирных играх кочевников национальная сборная стала первой в общекомандном зачете, завоевав 74 медали, включая 32 золотые.

Впечатляющего результата добилась мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпагах. За четыре месяца спортсмены выиграли чемпионат Азии, чемпионат мира и Азиатские игры, возглавив мировой рейтинг Международной федерации фехтования.

Елена Рыбакина выиграла Australian Open, Бибисара Асаубаева стала победительницей шахматного супертурнира Norway Chess Women, а Асем Орынбай завоевала золото Кубка мира по стендовой стрельбе, повторив мировой рекорд.

Казахстан становится точкой притяжения туристов

Горы, степи, озера и национальные парки Казахстана привлекают все больше внимания, а туристическая отрасль получает новые инвестиции.

За девять месяцев 2026 года объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма достиг 1,32 трлн тенге. Это на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

К 1 октября количество въездных посетителей составило 11,7 млн человек.

Одним из наиболее востребованных туристических направлений остается Акмолинская область. Только за первое полугодие ее посетили 934 тысячи туристов. В регионе открыли три новых экопарка.

Набирает популярность и Балхаш. За летний сезон Карагандинскую область посетили более 400 тысяч туристов, половина из которых выбрала именно Балхашскую курортную зону.

Фестиваль Balkhash Tour Fest собрал 75 тысяч гостей.

В Туркестанской области количество туристов выросло на 43%.

Путешествовать по Казахстану становится удобнее и благодаря цифровым сервисам. Во всех регионах внедрили QR-коды, с помощью которых туристы могут получить информацию о маршрутах, общественном транспорте, такси и других необходимых услугах.

Музей, для посещения которого не нужно выходить из дома

Казахстанская культура постепенно выходит за пределы музейных залов, театральных сцен и концертных площадок.

К цифровой системе E-museum подключили 284 музея страны. Уже оцифровано более 66 тысяч музейных предметов, создано 750 трехмерных моделей и 15 виртуальных туров.

Произведения Казахского национального оркестра народных инструментов имени Курмангазы впервые появились на ведущих мировых музыкальных платформах.

При этом интерес к традиционным культурным пространствам остается высоким. За девять месяцев музеи Казахстана посетили более 3,5 млн человек.

Театры представили 7,7 тысячи спектаклей, включая 186 премьер, которые посмотрели около 1,5 млн зрителей.

Еще порядка трех миллионов человек посетили мероприятия концертных организаций.

Когда культура приходит в село

Возможность посещать концерты, заниматься творчеством и смотреть спектакли постепенно появляется и у жителей небольших населенных пунктов.

В селе Жибек жолы Алматинской области впервые в его истории открыли Дом культуры на 200 зрительских мест.

В селе Кабыршакты Западно-Казахстанской области новый Дом культуры заменил аварийное здание, построенное еще в 1961 году.

Всего за последние три года в ЗКО открыли 15 домов культуры и культурно-спортивных комплексов стоимостью восемь миллиардов тенге.

В Алматы после масштабной реконструкции вновь открылся театр имени Наталии Сац. Помимо обновления исторического здания и сценического оборудования, здесь построили новый корпус с камерным залом на 260 мест.

В целом в 2026 году в Казахстане завершили строительство 19 объектов культуры и ремонт еще 62.

До 2030 года на улучшение культурной инфраструктуры из местных бюджетов предусмотрено около 50 млрд тенге.

От казахской степи до Венецианской биеннале

Казахстанская культура становится заметнее и за рубежом.

Фильм «Қажымұқан» получил награду за лучший полнометражный фильм в Нью-Йорке, а картина «Qaitadan» завоевала Гран-при Бишкекского международного кинофестиваля.

Дни культуры Казахстана прошли в Катаре, Вьетнаме и Франции. Отечественные музеи представили свои коллекции на международных выставках в пяти странах.

Одним из заметных событий стало участие Казахстана в Венецианской биеннале с национальным проектом современного искусства «QONGYR: архив тишины».

Международное признание получает и историческое наследие страны. Скальные мечети Мангистау включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а казахский орнамент «Ою-өрнек» и традиции «Қармақшы жыраулары» – в Список наследия исламского мира ИСЕСКО.

За масштабными цифрами и международными достижениями стоят вполне конкретные перемены: ребенок, которому теперь доступна бесплатная спортивная секция, сельчанин, впервые получивший возможность посещать местный Дом культуры, семья, гуляющая в парке на месте бывшей свалки.

Именно из таких изменений складывается новое качество повседневной жизни.