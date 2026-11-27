Еще в начале 2000-х годов в Казахстане насчитывалось около 100–110 снежных барсов. Теперь их популяция, по оценкам за 2025 год, достигла 155–192 особей. Редкий хищник постепенно возвращается в горы, а ученые тем временем учатся отслеживать его маршруты с помощью спутниковых технологий и искусственного интеллекта.

Снежный барс занесен в Красную книгу Казахстана и находится под государственной охраной. Его основные места обитания – горные системы Тянь-Шаня, Жетысуского Алатау, Саура и Алтая. Многолетние наблюдения показывают, что численность ирбиса постепенно восстанавливается.

Для защиты хищника расширяют и природоохранные территории. Так, в 2025 году в Жамбылской области создали региональный природный парк «Мерке». Его задача — сохранить природные комплексы, в том числе места естественного обитания снежного барса.

Но охрана ирбиса сегодня – это не только заповедные территории. Все большую роль играют технологии. С 2012 года в Казахстане используют фотоловушки, позволяющие наблюдать за животными в естественной среде, а с 2021-го – спутниковую телеметрию. В 2026 году количество снежных барсов, оснащенных спутниковыми ошейниками, достигло 17.

Полученные данные помогают ученым изучать передвижения хищников, особенности их поведения и потенциальные маршруты расселения. Для моделирования таких путей уже применяют искусственный интеллект.

Природоохранная работа выходит и за пределы страны. В 2024 году Казахстан подписал меморандум с Кыргызстаном. Теперь международное сотрудничество в сфере сохранения снежного барса расширяется за счет соглашения с Республикой Татарстан.

Ожидается, что меморандум позволит объединить научные возможности сторон, обмениваться опытом и реализовывать совместные природоохранные проекты.

Снежный барс остается одним из самых скрытных обитателей казахстанских гор. Но благодаря современным технологиям его жизнь становится все менее загадочной для ученых, а шансы сохранить редкого хищника для будущих поколений – выше.