Ради популярности в соцсетях двое жителей области Абай поставили под угрозу жизни людей: 27-летняя девушка и 31-летний водитель устроили опасную "покатушку", повторяя TikTok-тренд, пренебрегая правилами дорожного движения, передает BAQ.KZ.

Инцидент попал на видео, которое участники сами выложили в интернет в надежде собрать лайки и просмотры. Однако ролик быстро попал в поле зрения правоохранительных органов.

Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей. В отношении них были приняты меры в соответствии с действующим законодательством. Детали не уточняются, но, как сообщают в полиции, речь идёт о серьёзных правонарушениях, которые могли повлечь трагические последствия.

Полиция вновь напоминает: дорога — это не площадка для хайпа. Нарушения ПДД ради съемок в TikTok или других соцсетях могут обернуться трагедией не только для самих участников, но и для случайных прохожих и водителей.