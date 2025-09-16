Китай и США достигли соглашения, позволяющего социальной сети TikTok продолжить работу на территории Соединённых Штатов, передает BAQ.KZ со ссылкой на iz.ru. Как сообщает Financial Times со ссылкой на итоги двухдневных переговоров в Мадриде, американская дочерняя компания TikTok сможет использовать алгоритм рекомендаций и другие технологии материнской компании ByteDance на основе лицензии.

Заместитель главы китайского управления по кибербезопасности Ван Цзинтао заявил, что стороны согласовали структуру, включающую передачу прав на интеллектуальную собственность. При этом ByteDance сохранит ответственность за безопасность данных и контента в американской версии приложения. Такое решение позволило найти компромисс в условиях затянувшегося геополитического конфликта вокруг TikTok и его влияния на информационную безопасность.

Ранее, 15 сентября, Вашингтон и Пекин пришли к рамочной договорённости по вопросу TikTok. Американский министр финансов Скотт Бессент сообщил, что соглашение предусматривает переход контроля над частью инфраструктуры платформы к американским структурам. Это решение стало продолжением политики, начатой ещё при администрации Дональда Трампа. Напомним, 5 июля Трамп заявил о готовности сделки по покупке TikTok, а 19 июня подписал указ, продлевающий срок работы сервиса в США на 90 дней — до 17 сентября 2025 года.