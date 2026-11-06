TikTok тестирует отдельное приложение для онлайн-покупок

TikTok расширяет возможности своей торговой платформы и тестирует самостоятельное приложение TikTok Shop. Пока оно доступно в нескольких странах Юго-Восточной Азии, сообщает TechCrunch.

На появление приложения в App Store и Google Play Сингапура, Таиланда, Малайзии и Филиппин обратил внимание консультант по социальным сетям Мэтт Наварра.

Новый сервис позволяет искать товары, получать персональные рекомендации, смотреть прямые трансляции и короткие видео с обзорами продукции, а также пользоваться эксклюзивными предложениями. Покупатели могут оформлять заказы, оплачивать их непосредственно в приложении и отслеживать доставку.

В TikTok не прокомментировали запуск отдельного приложения. Поэтому пока неизвестно, планирует ли компания расширять географию его присутствия.

По оценке TechCrunch, самостоятельная площадка позволит TikTok привлекать покупателей за пределами основной социальной сети и активнее конкурировать с такими гигантами электронной коммерции, как Amazon и Temu.

Напомним, TikTok Shop появился в основном приложении соцсети в США в 2023 году. Сервис позволяет приобретать товары непосредственно из коротких видео и во время прямых трансляций. Теперь компания, судя по всему, намерена сделать онлайн-торговлю самостоятельным направлением своей экосистемы.