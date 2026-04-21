Тим Кук уходит с поста генерального директора Apple

Компания Apple объявила о смене руководства: с 1 сентября 2026 года новым генеральным директором станет Джон Тернус, а Тим Кук займёт должность исполнительного председателя совета директоров. Об этом сообщает CNBC.

Тим Кук продолжит исполнять обязанности CEO до начала осени, обеспечивая плавную передачу управления. Таким образом завершится его 15-летний период во главе Apple, один из самых успешных в истории технологической индустрии.

В официальном заявлении Кук отметил, что для него было «величайшей привилегией» руководить компанией, подчеркнув вклад команды Apple в создание инновационных продуктов и сервисов.

Джон Тернус, который работает в Apple с 2001 года, сыграл ключевую роль в разработке таких продуктов, как iPhone и AirPods. В компании подчеркнули, что он является логичным преемником благодаря глубокому пониманию продуктовой стратегии.

Под руководством Кука акции Apple выросли более чем на 1700%, а рыночная капитализация превысила 4 триллиона долларов. Смена CEO станет первой с 2011 года, когда Кук сменил Стива Джобса.

По данным CNBC, на фоне новости акции Apple на внебиржевых торгах снизились менее чем на 1%.