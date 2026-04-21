Тим Кук уходит с поста генерального директора Apple
Во главе компании Кук находился 15 лет.
Компания Apple объявила о смене руководства: с 1 сентября 2026 года новым генеральным директором станет Джон Тернус, а Тим Кук займёт должность исполнительного председателя совета директоров. Об этом сообщает CNBC.
Тим Кук продолжит исполнять обязанности CEO до начала осени, обеспечивая плавную передачу управления. Таким образом завершится его 15-летний период во главе Apple, один из самых успешных в истории технологической индустрии.
В официальном заявлении Кук отметил, что для него было «величайшей привилегией» руководить компанией, подчеркнув вклад команды Apple в создание инновационных продуктов и сервисов.
Джон Тернус, который работает в Apple с 2001 года, сыграл ключевую роль в разработке таких продуктов, как iPhone и AirPods. В компании подчеркнули, что он является логичным преемником благодаря глубокому пониманию продуктовой стратегии.
Под руководством Кука акции Apple выросли более чем на 1700%, а рыночная капитализация превысила 4 триллиона долларов. Смена CEO станет первой с 2011 года, когда Кук сменил Стива Джобса.
По данным CNBC, на фоне новости акции Apple на внебиржевых торгах снизились менее чем на 1%.
Самое читаемое
- В Жамбылской и Актюбинской областях модернизируют системы видеонаблюдения
- Отменят ли трудовые книжки в Казахстане: в Минтруда дали разъяснение
- Пласидо Доминго восхитился Димашем Кудайбергеном после совместного концерта
- В Жамбылской области модернизируют магистральный канал протяженностью 9,2 км
- Киев попросил Турцию организовать встречу Зеленского и Путина