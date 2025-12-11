Time выбрал "человеком года" создателей искусственного интеллекта
Американский журнал Time присвоил звание "человек года — 2025" группе людей, стоящих за созданием искусственного интеллекта, передает BAQ.KZ со ссылкой на BBC. В редакции объяснили это тем, что именно в 2025-м "полный потенциал ИИ ворвался в поле зрения человечества — и стало ясно, что обратного пути уже не будет".
В публикации отмечается, что человечество десятилетиями наблюдало эволюцию "думающих машин" — от побед над шахматными чемпионами до революции в науке. Но вместе с восхищением возникли и тревоги — от ошибок ИИ до вопросов о том, не угрожает ли он самому духу человечества.
Time напомнил, что уже не раз вручал звание не отдельной персоне, а целым сообществам или явлениям. В разные годы "человеком года" становились американские солдаты, учёные, протестующие, Земля, оказавшаяся под угрозой, а в 1982-м — сам компьютер.
Традиция выбора человека года существует с 1927 года и родилась почти случайно: редакция не смогла решить, чью фотографию ставить на обложку после "тихой" новостной недели. В последние годы титул получали Дональд Трамп (2024), Тэйлор Свифт (2023) и Владимир Зеленский (2022).
