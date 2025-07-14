Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно начал выступление на турнире серии ATP 250, который проходит в шведском Бостаде, передает BAQ.KZ В первом квалификационном матче он уверенно обыграл индийского спортсмена Сумита Нагала — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Скатов продемонстрировал отличную концентрацию и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов, что и стало ключевым фактором победы. Теперь за выход в основную сетку турнира ему предстоит встретиться с итальянцем Андреа Пеллегрино.