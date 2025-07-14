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Тимофей Скатов уверенно стартовал с победы в Швеции

Теннисист вышел во второй раунд квалификации турнира ATP.

Сегодня, 14:18
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Тимофей Скатов уверенно стартовал с победы в Швеции Сегодня, 14:18
Сегодня, 14:18
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Казахстанский теннисист Тимофей Скатов успешно начал выступление на турнире серии ATP 250, который проходит в шведском Бостаде, передает BAQ.KZ В первом квалификационном матче он уверенно обыграл индийского спортсмена Сумита Нагала — 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Скатов продемонстрировал отличную концентрацию и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов, что и стало ключевым фактором победы. Теперь за выход в основную сетку турнира ему предстоит встретиться с итальянцем Андреа Пеллегрино.

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