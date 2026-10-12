Тимур Турлов охватил SPO, турецкий рынок и президентство в FIDE в 2026 году

В 2026 году Тимур Турлов одновременно решал задачи международного развития Freedom Holding Corp. и готовился к новой роли в мировом шахматном сообществе. Холдинг привлек почти $300 млн за счет размещения акций, приобрел банк в Турции и получил разрешение на работу брокерской компании в этой стране. В сентябре предприниматель возглавил Международную шахматную федерацию (FIDE).

Допэмиссия

В июле Freedom Holding Corp. Тимура Турлова пополнила капитал за счет дополнительного размещения обыкновенных акций. Компания объявила о привлечении $300 млн после продажи 2 374 356 бумаг по цене около $126,35 за акцию. Сделка состоялась 10 июля и проводилась по правилам Regulation S, которые регулируют размещение ценных бумаг за пределами США.

Руководство холдинга объяснило решение планами по развитию международного бизнеса. Привлеченные средства предназначены для расширения цифровой экосистемы на новых рынках. В Казахстане Freedom объединила банковские, брокерские и страховые услуги с сервисами для повседневных задач. Теперь компания намерена развивать аналогичную модель в других странах, адаптируя ее к местным условиям.

Финансовые результаты дают представление о масштабах бизнеса, на который опирается эта экспансия. По итогам 2026 финансового года, завершившегося 31 марта, чистая прибыль Freedom Holding Corp. составила $153,3 млн против $76,2 млн годом ранее. В первом квартале 2027 финансового года выручка достигла $732,5 млн, увеличившись на 40% в годовом выражении. Активы на 30 июня 2026 года составили $14,05 млрд.

Размещение обеспечило холдингу дополнительный капитал для зарубежных проектов. Одним из направлений, где компания уже перешла от планирования к приобретению инфраструктуры, стала Турция.

Экспансия в Турцию

31 июля 2026 года Freedom Finansal Hizmetler A.Ş., дочерняя структура холдинга, завершила покупку 99,32% акций Turkish Bank A.Ş. Freedom Holding Corp. подтвердила, что сделка прошла после получения необходимых разрешений турецкого банковского регулятора BRSA и антимонопольного ведомства. Стоимость приобретения, согласно отчетности, составила $33,4 млн.

Банк, работающий с 1982 года, получил название Freedom Bank A.Ş. Приобретение дает холдингу действующую банковскую платформу, на основе которой можно развивать розничные и корпоративные продукты. Тимур Турлов также вошел в совет директоров организации.

Интерес к рынку объясняется его масштабом: население Турции составляет около 86 млн человек. Тимур Турлов оценивал потенциальную аудиторию цифровой экосистемы холдинга в четыре-пять раз выше казахстанской. На развитие турецкого направления компания готова направить до $300 млн.

В августе к банковскому бизнесу добавилось брокерское направление. Компания Freedom Yatırım Menkul Değerler получила операционную лицензию Совета по рынкам капитала Турции (CMB). По данным холдинга, это первая за 34 года иностранная брокерская компания в стране с широким набором разрешений. Предварительное одобрение на создание брокерского бизнеса регулятор выдал еще в январе 2025 года.

Получение лицензии позволяет перейти к подготовке полноценного предложения для местных инвесторов. Freedom Yatırım намерена использовать международную брокерскую инфраструктуру группы и технологические решения для работы с турецким рынком капитала. На начальном этапе компания занимается тестированием систем и подготовкой операционных процессов.

Работа в FIDE

26 сентября 2026 года Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации избрала Тимура Турлова президентом организации. Голосование состоялось в Самарканде во время 46-й Всемирной шахматной олимпиады.

В первом туре Тимур Турлов получил 96 голосов, Вадим Розенштейн – 76, Ян Хенрик Бюттнер – 20. Поскольку для победы требовался 101 голос, выборы продолжились во втором туре. Там Турлов набрал 110 голосов против 85 у Розенштейна. По данным FIDE, он стал восьмым президентом федерации и вторым самым молодым руководителем в истории организации.

В президентской команде Турлова выступил пятикратный чемпион мира Вишванатан Ананд, избранный заместителем президента. Программа нового руководства предусматривает создание фонда развития шахмат с финансированием более €6 млн, совершенствование цифровых инструментов, коммуникаций и маркетинга.

Опыт работы в спортивном управлении Тимур Турлов получил в Казахстане. С января 2023 года он возглавляет национальную федерацию шахмат. За это время образовательная программа «Шахматы в образовании» охватила 1,5 тыс. школ и 60 тыс. учеников.