Титан, молибден и водород: какие проекты Казахстан предложил Бельгии
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Казахстан производит 21 из 34 видов сырья, которые Европа относит к критически важным для своей промышленности. Страна рассчитывает привлечь бельгийские инвестиции и технологии для их глубокой переработки, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.
По его словам, энергетический переход и развитие цифровой экономики делают сотрудничество в сфере критически важных минералов особенно перспективным. Казахстан уже поставляет в Бельгию титан и молибденовую продукцию.
– Наша страна уже производит 21 из 34 видов сырья, которые считаются критически важными для европейской промышленности, а также поставляет в Бельгию титан и молибденовую продукцию. Объединив наш ресурсный потенциал с бельгийскими инвестициями, технологиями и экспертными компетенциями, мы можем сформировать стратегическое партнерство в этой исключительно важной сфере. Рассчитываю, что практическим результатом сегодняшнего мероприятия станут конкретные инвестиционные и технологические проекты, – сказал Президент.
При этом Токаев подчеркнул, что задача Казахстана — не ограничиваться экспортом сырья, а увеличивать его переработку внутри страны и выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Одним из примеров такого сотрудничества он назвал партнерство бельгийской John Cockerill и Qarmet по созданию новых мощностей для оцинковки и нанесения защитных покрытий.
К сотрудничеству Казахстан также приглашает бельгийские компании в энергетике и нефтехимии.
– Казахстан является надежным поставщиком нефти на европейские рынки. В то же время существует значительный потенциал для взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии, повышения энергоэффективности, декарбонизации промышленности и производства водорода. Приглашаю бельгийские компании к реализации совместных проектов в области глубокой переработки сырья, химической промышленности и производства полимерной продукции с высокой добавленной стоимостью, – заявил Глава государства.
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