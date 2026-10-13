Титан, молибден и водород: какие проекты Казахстан предложил Бельгии

Казахстан производит 21 из 34 видов сырья, которые Европа относит к критически важным для своей промышленности. Страна рассчитывает привлечь бельгийские инвестиции и технологии для их глубокой переработки, заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, передает BAQ.KZ.

По его словам, энергетический переход и развитие цифровой экономики делают сотрудничество в сфере критически важных минералов особенно перспективным. Казахстан уже поставляет в Бельгию титан и молибденовую продукцию.

– Наша страна уже производит 21 из 34 видов сырья, которые считаются критически важными для европейской промышленности, а также поставляет в Бельгию титан и молибденовую продукцию. Объединив наш ресурсный потенциал с бельгийскими инвестициями, технологиями и экспертными компетенциями, мы можем сформировать стратегическое партнерство в этой исключительно важной сфере. Рассчитываю, что практическим результатом сегодняшнего мероприятия станут конкретные инвестиционные и технологические проекты, – сказал Президент.

При этом Токаев подчеркнул, что задача Казахстана — не ограничиваться экспортом сырья, а увеличивать его переработку внутри страны и выпуск продукции с более высокой добавленной стоимостью.

Одним из примеров такого сотрудничества он назвал партнерство бельгийской John Cockerill и Qarmet по созданию новых мощностей для оцинковки и нанесения защитных покрытий.

К сотрудничеству Казахстан также приглашает бельгийские компании в энергетике и нефтехимии.