Минтуризма и спорта подготовили подборку ярких спортивных побед казахстанских атлетов за прошлую неделю, передает BAQ.KZ.

Историческое золото Акмарал Ерекешевой

На юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии Акмарал Ерекешева выиграла золото в упражнениях с мячом и лентой, а также серебро в финале обруча. Это первый в истории Казахстана медальный успех на этом уровне – прошлые достижения ограничивались 4‑м местом.

Серебро Азии по фехтованию

На чемпионате Азии в Бали в мужской команде шпага Казахстан занял второе место, уступив лишь Японии – в составе сборной: Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Эльмир Алимжанов и Вадим Шарлаимов.

Три медали в Ташкенте (спортивная гимнастика)

На этапе Кубка мира в Узбекистане Ильяс Азизов занял 2-е место на брусьях, а Дмитрий Патанин – 3-е. Женская сборная тоже отличилась: Коркем Ербосынкызы завоевала бронзу на бревне.

Лидерство в греко‑римской борьбе U23

На чемпионате Азии до 23 лет вьетнамском Вунгтау сборная Казахстана взяла 6 золота, 6 серебра и 7 бронзы. Особенно силён был раздел греко‑римской борьбы – первое командное место.

Четыре золота Сухановой на байдарках/каноэ

На чемпионате Азии в городе Районг (Таиланд) Стелла Суханова стала победительницей четырёх гонок, а команда в целом добилась 6 золотых медалей, заняв 2-е место в общекомандном зачёте.

Александр Бублик — двукратный победитель Галле ATP500

Первые ракетка Казахстана вновь взял титул на турнире в Галле, обыграв в финале Даниила Медведева и получив 5‑й титул в карьере, второй — именно в Галле.