Титулы и историческое золото: успехи казахстанских спортсменов за неделю
Спортсмены завоевали рекордное число медалей на международных аренах.
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Минтуризма и спорта подготовили подборку ярких спортивных побед казахстанских атлетов за прошлую неделю, передает BAQ.KZ.
Историческое золото Акмарал Ерекешевой
На юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике в Софии Акмарал Ерекешева выиграла золото в упражнениях с мячом и лентой, а также серебро в финале обруча. Это первый в истории Казахстана медальный успех на этом уровне – прошлые достижения ограничивались 4‑м местом.
Серебро Азии по фехтованию
На чемпионате Азии в Бали в мужской команде шпага Казахстан занял второе место, уступив лишь Японии – в составе сборной: Руслан Курбанов, Ерлик Сертай, Эльмир Алимжанов и Вадим Шарлаимов.
Три медали в Ташкенте (спортивная гимнастика)
На этапе Кубка мира в Узбекистане Ильяс Азизов занял 2-е место на брусьях, а Дмитрий Патанин – 3-е. Женская сборная тоже отличилась: Коркем Ербосынкызы завоевала бронзу на бревне.
Лидерство в греко‑римской борьбе U23
На чемпионате Азии до 23 лет вьетнамском Вунгтау сборная Казахстана взяла 6 золота, 6 серебра и 7 бронзы. Особенно силён был раздел греко‑римской борьбы – первое командное место.
Четыре золота Сухановой на байдарках/каноэ
На чемпионате Азии в городе Районг (Таиланд) Стелла Суханова стала победительницей четырёх гонок, а команда в целом добилась 6 золотых медалей, заняв 2-е место в общекомандном зачёте.
Александр Бублик — двукратный победитель Галле ATP500
Первые ракетка Казахстана вновь взял титул на турнире в Галле, обыграв в финале Даниила Медведева и получив 5‑й титул в карьере, второй — именно в Галле.
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