"Тобол" завоевал Кубок Казахстана по футболу
Команда обыграла шымкентских футболистов в финале.
Сегодня, 06:25
73Фото: Пресс-служба ФК "Тобол"
Футбольный клуб "Тобол" из Костаная стал обладателем Кубка Казахстана, обыграв шымкентский "Ордабасы" со счётом 2:0, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Наш Костанай". Для костанайской команды это третий Кубок в истории — ранее "желто-зелёные" побеждали в турнире в 2007 и 2023 годах. Ещё дважды — в 2003 и 2011 годах — "Тобол" доходил до финала.
В нынешнем сезоне команда под руководством Нурбола Жумаскалиева демонстрирует уверенную игру и в чемпионате страны. За два тура до завершения Премьер-лиги Казахстана "Тобол" уже обеспечил себе бронзовые медали и право выступить в Лиге Европы УЕФА следующего сезона.
