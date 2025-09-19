  • 20 Сентября, 06:01

Токаев 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк

Состоится круглый стол с капитанами бизнеса США.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк, передает BAQ.KZ

Президент примет участие в работе 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций. В ходе визита состоится круглый стол с капитанами бизнеса США, также запланированы встречи с руководителями ведущих мировых компаний.

