Токаев 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк
Состоится круглый стол с капитанами бизнеса США.
Вчера, 09:40
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21-23 сентября посетит с рабочим визитом Нью-Йорк, передает BAQ.KZ
Президент примет участие в работе 80-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, проведет переговоры с главами ряда государств и международных организаций. В ходе визита состоится круглый стол с капитанами бизнеса США, также запланированы встречи с руководителями ведущих мировых компаний.
