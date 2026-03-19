Токаев поручил пересмотреть гранты для зарубежных вузов в Казахстане
Президент поручил правительству провести анализ и пересмотреть подходы к финансированию
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подходы к финансированию зарубежных вузов, указав на дисбаланс в распределении государственных грантов, передает BAQ.KZ.
Глава государства напомнил, что ранее поручал открыть в Казахстане филиалы ведущих мировых университетов.
«Данная инициатива, прежде всего, позволяет молодежи получить качественное образование у себя на родине. Благодаря этому мы сможем внедрить международные программы и передовые стандарты в отечественную систему высшего образования», - отметил Президент.
По его словам, за последние годы в стране проделана значительная работа:
«Открыто 33 филиала университетов, в том числе таких престижных вузов, как МИФИ, Университет Аризоны, Сорбонна, Университет Лотарингии, Кардиффский университет, Университет Де Монтфорт, Пекинский университет языка и культуры, а также мастерские Лу Баня».
Вместе с тем Токаев подчеркнул, что сотрудничество с зарубежными вузами не должно носить формальный характер.
«Нам не нужны филиалы, созданные только ради отчета, которые не приносят реальной пользы отечественной науке. Ключевым критерием оценки должен стать содержательный вклад в научный потенциал страны, а не количество открытых учреждений. Все филиалы вузов в Казахстане призваны способствовать повышению конкурентоспособности в сфере высшего образования. Данный вопрос требует тщательной проработки», - сказал он.
Отдельное внимание Токаев уделил вопросу финансирования обучения. По его словам, в настоящее время наблюдается существенный перекос в распределении государственных грантов.
«Наблюдается значительный дисбаланс в распределении государственных образовательных грантов между национальными вузами и зарубежными учебными заведениями. По информации Правительства, стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежному филиалу на обучение одного студента, в пять раз превышает стоимость грантов, выделяемых университетам, имеющим национальный статус. В такой ситуации даже неуместно говорить о наличии какой-либо конкуренции», - отметил Президент.
По мнению Главы государства, такая ситуация ставит под сомнение справедливость конкуренции в системе высшего образования.
В связи с этим Президент поручил правительству провести анализ и пересмотреть подходы к финансированию.
