Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть подходы к финансированию зарубежных вузов, указав на дисбаланс в распределении государственных грантов.



Глава государства напомнил, что ранее поручал открыть в Казахстане филиалы ведущих мировых университетов.

«Данная инициатива, прежде всего, позволяет молодежи получить качественное образование у себя на родине. Благодаря этому мы сможем внедрить международные программы и передовые стандарты в отечественную систему высшего образования», - отметил Президент.

По его словам, за последние годы в стране проделана значительная работа:

«Открыто 33 филиала университетов, в том числе таких престижных вузов, как МИФИ, Университет Аризоны, Сорбонна, Университет Лотарингии, Кардиффский университет, Университет Де Монтфорт, Пекинский университет языка и культуры, а также мастерские Лу Баня».

Вместе с тем Токаев подчеркнул, что сотрудничество с зарубежными вузами не должно носить формальный характер.

«Нам не нужны филиалы, созданные только ради отчета, которые не приносят реальной пользы отечественной науке. Ключевым критерием оценки должен стать содержательный вклад в научный потенциал страны, а не количество открытых учреждений. Все филиалы вузов в Казахстане призваны способствовать повышению конкурентоспособности в сфере высшего образования. Данный вопрос требует тщательной проработки», - сказал он.

Отдельное внимание Токаев уделил вопросу финансирования обучения. По его словам, в настоящее время наблюдается существенный перекос в распределении государственных грантов.

«Наблюдается значительный дисбаланс в распределении государственных образовательных грантов между национальными вузами и зарубежными учебными заведениями. По информации Правительства, стоимость государственных грантов, выделяемых зарубежному филиалу на обучение одного студента, в пять раз превышает стоимость грантов, выделяемых университетам, имеющим национальный статус. В такой ситуации даже неуместно говорить о наличии какой-либо конкуренции», - отметил Президент.

В связи с этим Президент поручил правительству провести анализ и пересмотреть подходы к финансированию.