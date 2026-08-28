Президент отметил рост запроса на профессиональный Парламент в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что общество предъявляет все более высокие требования к депутатам, а новый Курултай должен стать профессиональным законодательным органом, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом Глава государства сказал на первой сессии Курултая первого созыва в Астане.

Президент отметил, что прошедшие выборы продемонстрировали поддержку гражданами масштабных преобразований, проводимых в стране. По его словам, в голосовании приняли участие более 74% граждан.

«Наш народ сделал исторический судьбоносный выбор, продемонстрировав высокий уровень ответственности и сплоченности. Таким образом, на деле был реализован принцип "Разные мнения – единая нация", ставший незыблемой опорой единства народа», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также обратил внимание на интерес международного сообщества к выборам. По его данным, в Казахстан прибыли около 800 международных наблюдателей, представляющих различные организации и зарубежные государства.

Президент подчеркнул, что требования общества к депутатам будут оставаться высокими.

«Нынешний этап – это не время пустых обещаний, лживых речей и популистских лозунгов. Наше общество обретает зрелость. Мы видим, насколько в стране вырос запрос на профессиональный Парламент. Приход высококвалифицированных специалистов в Курултай – яркое тому подтверждение», – заявил Президент.

По словам Токаева, политическая конкуренция неизбежно предполагает наличие победителей и проигравших. При этом в стране, отметил он, существуют различные механизмы для выражения мнений и предложений в рамках законодательства.

Глава государства подчеркнул, что конструктивные предложения и общественная дискуссия должны работать в интересах дальнейшего развития страны.