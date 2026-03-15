Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о международных инициативах и роли страны на мировой арене, передает корреспондент BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как Казахстан видит будущее международных инициатив в условиях текущих событий на Ближнем Востоке, Глава государства отметил важность прагматичного подхода в мировой политике. По словам Президента, Казахстан стремится активно участвовать в международных инициативах и поддерживает идеи, направленные на решение сложных глобальных проблем.

«Прежде всего хочу сказать, что я с большим уважением отношусь к Президенту Соединенных Штатов. Его стратегия, основанная на здравом смысле, является очень хорошей стратегией и заслуживает поддержки», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что его привлек инновационный подход предложенной инициативы, направленный на решение наиболее сложных международных вопросов. По его словам, современный мир сталкивается со множеством вызовов, и именно поэтому новые идеи и инициативы, направленные на укрепление международного сотрудничества, остаются актуальными.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что многие страны заинтересованы в конструктивных предложениях, которые могут способствовать стабилизации ситуации в мире.