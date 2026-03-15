Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал позицию страны по ситуации на Ближнем Востоке и ответил на вопрос журналиста о телефонных переговорах с лидерами государств Персидского залива, передает корреспондент BAQ.KZ.

Журналист отметил, что Казахстан традиционно выступает за дипломатическое урегулирование международных конфликтов и недавно подтвердил эту позицию в заявлениях по ситуации на Ближнем Востоке. В этой связи был задан вопрос, означает ли это отход Казахстана от традиционной нейтральной позиции.

Президент подчеркнул, что позиция Казахстана остается неизменной.

«Мы всегда выступали за то, чтобы все конфликты решались мирными дипломатическими средствами. Это наша неизменная позиция. То, что произошло на Ближнем Востоке, имеет разные причины. Об этом я говорил на прошлом собрании. Действительно были телефонные разговоры с лидерами арабских стран Персидского залива, и мы выразили солидарность с этими странами», — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также высказался о ситуации вокруг Ирана и отметил особенности политической системы этой страны.

«Что касается Президента Ирана Масуда Пезешкиана, он был у нас с официальным визитом. Это человек светского характера. Я приветствовал его заявление о том, что Иран не будет атаковать арабские страны Персидского залива. Однако затем его слова были фактически аннулированы — Иран атаковал и продолжает атаковать арабские страны Персидского залива», — заявил Президент.

По словам Токаева, это свидетельствует о специфике структуры власти в Иране.

«Это говорит о том, что Президент Ирана не обладает полнотой власти. Я никого не обвиняю, просто констатирую факт. Думаю, это связано с особенностями властной структуры Ирана, где действует двойная система: с одной стороны — религиозная власть, с другой — государственная», — отметил он.

Президент также подчеркнул, что Казахстан сохраняет уважительное отношение к иранскому народу.