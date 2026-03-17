Токаев поручил провести первую в истории Казахстана административную амнистию
Парламент примет соответствующий закон до конца текущей сессии.
Глава государства заявил о возможной дополнительной амнистии и поручил Парламенту принять соответствующий закон до конца текущей сессии, передает BAQ.KZ.
Президент подчеркнул, что принятие новой Конституции открывает качественно новый этап развития страны и предполагает перезагрузку отношений между государством и обществом.
«Народная Конституция – это по сути стратегический мандат доверия и новый общественный договор, устремленный к долгосрочным целям и горизонтам прогресса. Поэтому можно уверенно сказать: наша страна вступает в качественно новый этап своего развития. Следовательно, предстоит перезагрузка взаимоотношений государства и граждан. В прошлом году, как вы знаете, состоялась уголовная амнистия, сейчас мы можем провести дополнительную амнистию по ряду уголовных и административных правонарушений, не представлявших угрозы безопасности граждан и государства», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Также Президент отметил, что административная амнистия станет первой в истории Казахстана и направлена на укрепление гуманистических принципов.
«Хочу отметить, что административная амнистия станет первой в истории нашей страны. Прошу Парламент принять соответствующий закон до конца текущей сессии. Это важный шаг на пути утверждения в нашем обществе гуманистических идеалов и прогрессивных ценностей Основного закона. Новая Конституция – яркий символ единства и солидарности нашего народа. В ее статьях отражены мечты и чаяния каждого из нас, надежда и вера в светлое будущее наших детей и внуков. Основной закон станет настольной книгой для всех истинных патриотов нашего Отечества. Новая Конституция Казахстана – это прочная, незыблемая платформа для восхождения нашей нации к вершинам мировой цивилизации. В этом у меня и, полагаю, у вас сомнений нет», - сказал Глава государства.
В рамках реализации положений новой Конституции ожидается принятие ряда законодательных инициатив, направленных на гуманизацию правовой системы и укрепление общественного согласия.
Самое читаемое
- Когда заканчивается Рамадан 2026 и когда наступит Ораза айт
- Иран применил новые баллистические ракеты в ходе атаки на Тель-Авив
- Предварительные итоги референдума: новую Конституцию поддержали 87,15% казахстанцев
- Флаг Казахстана признан лучшим в мире
- «Кайрат» - «Актобе»: когда пройдет матч, где смотреть и что нужно знать болельщикам