Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Костанайской области Кумара Аксакалова и заслушал доклад о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2025 года, а также о планах на предстоящий период, передает BAQ.KZ.

Как сообщается, промышленность региона произвела продукции на 1,82 трлн тенге, что на 4,3% больше, чем годом ранее.

Ведется реализация 13 крупных инвестиционных проектов на сумму 337 млрд тенге, которые создадут более 3,4 тыс. рабочих мест.

Среди значимых проектов — завод KIA мощностью 70 тыс. автомобилей (1 500 рабочих мест) и предприятие по выпуску ведущих мостов для грузовых автомобилей "КамлитKZ" с инвестициями 160,5 млрд тенге и 550 новых рабочих мест.

Продолжаются работы по восстановлению аэропорта города Аркалык.

С начала года в регионе введено 22 социальных объекта, до конца года планируется открыть ещё 29.

Реализуются 54 проекта в сфере водоснабжения и водоотведения.

Доступ к централизованной воде составляет 99% в городах и 91,3% в сельской местности.

В 2025 году на развитие транспортной инфраструктуры направлено 102 млрд тенге, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Ведутся работы по строительству, реконструкции и ремонту 1 300 км автодорог, включая 7 республиканских трасс.

Завершается реконструкция участка Жезказган – Петропавловск, полностью обновлена дорога Костанай – Мамлютка, продолжается ремонт направления Екатеринбург – Алматы.

Особое внимание уделяется ремонту улично-дорожной сети населённых пунктов: на ремонт более 400 улиц в 103 селах направлено 29 млрд тенге, что в 2,5 раза больше уровня 2022 года.

Президент подчеркнул необходимость увеличения объёма инвестиций, развития промышленной и аграрной отрасли, модернизации социальной инфраструктуры и повышения качества жизни граждан.

Также он поручил своевременно подготовиться к отопительному сезону, провести осеннюю уборочную кампанию и улучшить доступ сельских жителей к услугам водоснабжения.