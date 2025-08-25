Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает BAQ.KZ.

Глава государства был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за семь месяцев 2025 года.



Асламбек Мергалиев сообщил, что на 24% возросло количество гражданских дел, оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора (медиация, мировое соглашение, партисипативная процедура) – с 61 тыс. до 76 тыс. случаев.

В рамках защиты прав граждан в спорах с государственными органами 2,6 тыс. актов (57%) административных органов и должностных лиц признаны незаконными.

Кроме того, он доложил о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод в уголовном процессе.

В частности, доля отказов следственных судов в санкционировании содержания под стражей выросла с 23% до 37%. Количество оправданных лиц (без учета дел частного обвинения) увеличилось с 59 до 88.

С 1 июля 2025 года заработали созданные по поручению Главы государства самостоятельные кассационные суды. За первый месяц к ним на рассмотрение поступило почти 5 тыс. жалоб и протестов.



Президент в свою очередь подчеркнул важность продолжения работы по повышению доверия к судебной системе и повышению качества правосудия.