Токаев акцентировал внимание на повышении доверия к судам
Верховный суд отчитался перед Токаевым.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает BAQ.KZ.
Глава государства был проинформирован об итогах деятельности судебной системы за семь месяцев 2025 года.
Асламбек Мергалиев сообщил, что на 24% возросло количество гражданских дел, оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора (медиация, мировое соглашение, партисипативная процедура) – с 61 тыс. до 76 тыс. случаев.
В рамках защиты прав граждан в спорах с государственными органами 2,6 тыс. актов (57%) административных органов и должностных лиц признаны незаконными.
Кроме того, он доложил о мерах по обеспечению конституционных прав и свобод в уголовном процессе.
В частности, доля отказов следственных судов в санкционировании содержания под стражей выросла с 23% до 37%. Количество оправданных лиц (без учета дел частного обвинения) увеличилось с 59 до 88.
С 1 июля 2025 года заработали созданные по поручению Главы государства самостоятельные кассационные суды. За первый месяц к ним на рассмотрение поступило почти 5 тыс. жалоб и протестов.
Президент в свою очередь подчеркнул важность продолжения работы по повышению доверия к судебной системе и повышению качества правосудия.
Самое читаемое
- Вода в подвалах, плесень в квартирах: дома в Костанае "посыпались" спустя год после застройки
- В Уральске полицейские предотвратили перевод 1,3 млн тенге мошенникам
- На Хайнань приближается шторм: эвакуированы более 20 тысяч человек
- В Турции микроавтобус со школьниками врезался в грузовик: двое погибших, десять раненых
- В Туркестане 6-месячный ребенок упал из окна и погиб