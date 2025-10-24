Токаев: Акция "Таза Қазақстан" изменила экологическое сознание граждан
На торжественном мероприятии, посвящённом Дню Республики Казахстан, Президент страны Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что одним из значимых достижений последних лет стала общенациональная акция "Таза Қазақстан", передаёт корреспондент BAQ.KZ.
По словам Главы государства, акция "Таза Қазақстан" способствует формированию экологической культуры у граждан.
"Успешно реализуется общенациональная акция "Таза Қазақстан", которая нашла самый широкий отклик у большинства наших граждан, особенно молодежи. С прошлого года было очищено около 2,8 млн гектаров территории и высажено более 4 млн деревьев. Самое главное, что начали меняться экологическое сознание и образ жизни наших граждан", – сказал Президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что работа, проведенная во всех сферах, приносит свои плоды. Однако останавливаться на достигнутом нельзя..
Президент также отметил успехи казахстанцев в образовании, спорте и культуре. По его словам, учащиеся страны завоевали более тысячи медалей на международных олимпиадах и конкурсах, а благодаря достижениям спортсменов флаг Казахстана неоднократно поднимался на мировых аренах.
"Мировое сообщество признает нас нацией, обладающей высоким духом, самобытной культурой, прогрессивным мировоззрением и интеллектом. Несомненно, это стало результатом планомерной и эффективной работы, проводимой на протяжении многих лет. Теперь же нам нужно, не сбавляя темп, двигаться только вперед", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.
