Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённой старту Международного года добровольцев в целях устойчивого развития, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что это событие символизирует стремление мирового сообщества укреплять роль волонтеров и расширять их вклад в национальное и международное развитие.

По словам Токаева, инициатива о проведении Международного года была выдвинута Казахстаном в партнерстве с зарубежными коллегами. Он подчеркнул, что волонтерское движение стало мощной созидательной силой, стимулирующей гражданскую активность и способствующей реализации Целей устойчивого развития.

"В современном непростом мире добровольцы выполняют важную миссию, защищая жизни, оказывая помощь наиболее уязвимым, укрепляя доверие и солидарность в обществе. Программа добровольцев ООН продолжает расширять свою глобальную деятельность, объединяя людей со всего мира. За пределами структуры Организации волонтерская активность охватывает сотни миллионов людей по всей планете", - сказал президент.

Токаев подчеркнул, что в Казахстане волонтерство стало важной частью общественной жизни. В качестве примера он привёл республиканскую акцию "Таза Қазақстан", объединившую тысячи граждан ради восстановления природной среды и продвижения экологической ответственности — инициативы, созвучной глобальным целям устойчивого развития.

"В этом же духе мы приветствуем превращение города Алматы в международный хаб сотрудничества при поддержке Организации Объединенных Наций. Это стало возможным благодаря учреждению Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана", - отметил глава государства

Токаев подчеркнул, что глобальные вызовы можно преодолеть только общими усилиями и через укрепление доверия. Он призвал волонтеров разных стран активнее подключаться к инициативам ООН в сферах экологии, социальной интеграции и поддержки молодёжи, делиться опытом и участвовать в совместных проектах.

Казахстан, по словам президента, высоко ценит вклад Программы добровольцев ООН и выступает за укрепление сотрудничества, особенно в части расширения возможностей для молодежи, женщин и жителей отдалённых регионов.