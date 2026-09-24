В Казахстане пройдут выборы в маслихаты всех уровней

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане предстоят выборы в маслихаты всех уровней. Они должны стать заключительным этапом преобразований системы государственного управления, передает BAQ.KZ.

Глава государства напомнил, что действующие депутаты местных представительных органов сохраняют свои полномочия до их прекращения на основаниях, предусмотренных Конституцией и законами.

При этом подавляющее большинство депутатов маслихатов были избраны от партии AMANAT, которая прекратила самостоятельную деятельность после присоединения к партии «Әділет».

«Юридические процедуры будут завершены в скором времени, и с этого момента встанет вопрос о легитимности большей части депутатского корпуса маслихатов», – сказал Президент.

По словам Токаева, важно, чтобы местные представительные органы полноценно выполняли свои функции: представляли интересы граждан, утверждали бюджеты и контролировали развитие регионов.

В связи с этим Президент намерен провести консультации о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней.

«Поэтому в ближайшее время проведу консультации с Премьер-Министром и Председателем Курултая о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней, по итогам которых подпишу соответствующий указ», – заявил Глава государства.

После подписания указа Центральная избирательная комиссия должна будет определить дату предстоящих выборов.