Токаев: Армия Казахстана — надежный щит Независимости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии вручения государственных наград и воинских званий, передает BAQ.kz.

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами поздравил офицеров, солдат и участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы.

"Оба праздника близки по своему смыслу и содержанию, напоминая нам о преемственности доблестных традиций нашей страны. Мы не только чествуем защитников, охраняющих покой наших соотечественников, но и отдаем дань глубокого уважения героям, павшим за Родину в годы кровопролитной войны. Казахи – храбрый народ, силой оружия и духа отстоявший родные рубежи. В час суровых испытаний, когда решалось будущее страны, наши доблестные предки проявляли беспримерное единство и давали достойный отпор захватчикам. Отцы и деды как зеницу ока берегли бескрайние степные просторы и передали это бесценное наследие потомкам. Быть верным их заветам – наш священный долг. Весь народ Казахстана хорошо это понимает", – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул значение Конституции как основы государственности, а также заявил, что мы находимся на пути построения справедливого передового государства

"Мы встали на путь построения Справедливого, Сильного и Передового государства, в котором главенствует принцип "Закон и Порядок", а всем гражданам предоставлены равные возможности. В основе нашего курса лежат амбициозные цели и четкие ориентиры. Только сохранив единство и благополучие, мы сможем достичь поставленных задач", – добавил он.

Роль армии и силовых структур

Президент также отметил роль армии и силовых структур.

"Сегодня доблестная армия Казахстана достойно продолжает героический путь наших предков. Наши отважные бойцы – это надежный щит нашей священной Независимости. Они зорко стоят на страже мира и территориальной целостности государства. Правоохранительные органы обеспечивают верховенство закона, общественный порядок и национальную безопасность. Сотрудники служб спасения неустанно работают ради спокойствия граждан, невзирая на любые риски. Наши воины эффективно решают самые сложные задачи, внося значительный вклад в дело укрепления глобальной стабильности. Казахстан – единственная страна в Содружестве Независимых Государств, имеющая мандат Организации Объединенных Наций на осуществление самостоятельных миротворческих миссий. Это свидетельствует о высоком авторитете Вооруженных сил Казахстана на международной арене", – отметил Глава государства.

Отдельно Президент остановился на достижениях казахстанских военнослужащих.

"В этом году в масштабных международных состязаниях в Дубае приняли участие пять команд из нашей страны. Сборные Казахстана поднялись на первое и второе места на пьедестале почета. Весь мир был впечатлен мастерством команды "Томирис", одержавшей уверенную победу среди женщин. Очевидно, что все это – плод упорного труда наших воинов, отличающихся сильным духом, неисчерпаемой энергией и верностью присяге. Государство всегда будет поддерживать таких доблестных бойцов. И это наша первостепенная задача в интересах страны и будущего нации", – сказал он.

