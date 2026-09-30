Токаев: Бавария может стать площадкой для новых технологий и инвестиций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии казахстанско-баварского технологического форума в Мюнхене. Мероприятие объединило представителей бизнеса, промышленности и технологического сектора. Глава государства назвал Баварию одним из ведущих промышленных регионов Европы и мировым центром инженерии и высоких технологий.

Немецкий бизнес пользуется в нашей стране высокой репутацией благодаря качеству, надежности и технологичности. Сегодня имеются все возможности для дальнейшего укрепления наших экономических связей, — заявил Токаев.

Президент отметил, что Бавария является одним из ключевых торговых партнеров Казахстана среди федеральных земель Германии. По его словам, Казахстан поставляет в Баварию нефть, ферросплавы, сталь, железо, медь, алюминий, неорганические химические вещества, масличные культуры, зерно и другую продукцию.

Токаев подчеркнул, что лично приехал в Мюнхен для прямого диалога с политическим руководством и представителями деловых кругов Баварии.