На саммите по Аралу подписали ключевые решения
Лидеры стран Центральной Азии утвердили документы по водной безопасности и развитию фонда.
По итогам заседания Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала в Астане подписан ряд стратегических документов, передает BAQ.kz.
Среди принятых решений — подведение итогов председательства Казахстана в Международном фонде спасения Арала, а также определение дальнейших приоритетов работы организации.
Особое внимание уделено инициативе об учреждении международного дня Аральского моря, рек Амударьи и Сырдарьи, которая направлена на привлечение глобального внимания к проблемам водных ресурсов региона.
Также принято решение об избрании Президента Международного фонда спасения Арала.
Ключевым документом стало Астанинское заявление, в котором отражены согласованные подходы стран Центральной Азии к вопросам водной безопасности, экологии и устойчивого развития.
В рамках саммита Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость этих решений.
«Все высказанные предложения направлены на консолидацию усилий государств и развитие практического взаимодействия. Важно, чтобы принятые решения способствовали реальному улучшению ситуации и укреплению сотрудничества между странами региона», — отметил он.
Подписанные документы должны усилить координацию действий стран, расширить международное сотрудничество и повысить эффективность реализации экологических проектов.
