Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости укрепления финансовой самостоятельности регионов и повышения эффективности использования бюджетных средств, передает BAQ.kz.

Глава государства отметил, что местные органы власти должны уделять больше внимания грамотному планированию бюджета и увеличению доходов.

«Регионы должны уделять особое внимание тщательному планированию своего бюджета и увеличению доходов. Мы постепенно укрепляем возможности местных органов власти и финансовую самостоятельность регионов», - сказал Токаев.

Президент сообщил, что бюджеты сельских округов продолжают расти.

«В прошлом году бюджеты сельских округов превысили 442 млрд тенге, треть из которых была обеспечена собственными доходами. При этом средний бюджет сельских округов достиг 190 млн тенге. Это очень хороший показатель», - отметил он.

По словам Токаева, уже с этого года сельские округа получат дополнительные источники доходов.

«С этого года бюджеты сельских округов получат дополнительные источники доходов, включая налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых, использование подземных вод и лечебной грязи», - заявил Президент.

Кроме того, рассматривается возможность передачи части налоговых поступлений на местный уровень.

«Сейчас Правительство прорабатывает вопрос передачи части налога на имущество, уплачиваемого юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в бюджеты четвертого уровня», - сказал он.

Глава государства подчеркнул, что новые финансовые возможности должны работать на развитие регионов.