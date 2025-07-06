Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с казахстанскими спортсменами назвал бокс особенным видом спорта, передает BAQ.KZ.

"Поздравляю с победой! Боксом занимаются только сильные духом люди. Это особый вид спорта. Желаю всем успехов. Государство всегда будет поддерживать вас. Уверен, что бокс в нашей стране будет и дальше развиваться", – отметил Касым-Жомарт Токаев.