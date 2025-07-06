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Токаев: Боксом занимаются только сильные духом люди

Глава государства побеседовал со спортсменами национальной сборной по боксу.

Сегодня, 16:01
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Akorda.kz Сегодня, 16:01
Сегодня, 16:01
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Фото: Akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе беседы с казахстанскими спортсменами назвал бокс особенным видом спорта, передает BAQ.KZ.

"Поздравляю с победой! Боксом занимаются только сильные духом люди. Это особый вид спорта. Желаю всем успехов. Государство всегда будет поддерживать вас. Уверен, что бокс в нашей стране будет и дальше развиваться", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

К слову, Назым Кызайбай, Махмуд Сабырхан и Бекзат Нурдаулетов завоевали золотые медали Кубка мира World Boxing, а Нурбек Оралбай – серебряную медаль.

Ранее бронзовыми призерами стали Сагындык Тогамбай, Аида Абикеева и Айдана Забынбекова.

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