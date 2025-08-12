  • 12 Августа, 16:09

Токаев будет играть за "Кайрат"

"Кайрат" подписал Жомарта Токаева.

Алматинский "Кайрат" официально сообщил о заключении контракта с игроком сборной Казахстана Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.

Футболист стал первым новичком клуба в текущем межсезонье. Прошлый сезон Токаев провёл в составе талдыкорганского "Жетысу", сыграв 37 матчей, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее в его карьере были выступления за "Семей" и "Атырау".

Напомним, в сезоне-2024/25 "Кайрат" завоевал титул чемпиона Казахстана по футзалу, обыграв в финальной серии "Семей" со счётом 3:1.

 
 
 
 
 
