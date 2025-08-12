Токаев будет играть за "Кайрат"
"Кайрат" подписал Жомарта Токаева.
Алматинский "Кайрат" официально сообщил о заключении контракта с игроком сборной Казахстана Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.
Футболист стал первым новичком клуба в текущем межсезонье. Прошлый сезон Токаев провёл в составе талдыкорганского "Жетысу", сыграв 37 матчей, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.
Ранее в его карьере были выступления за "Семей" и "Атырау".
Напомним, в сезоне-2024/25 "Кайрат" завоевал титул чемпиона Казахстана по футзалу, обыграв в финальной серии "Семей" со счётом 3:1.
