Алматинский "Кайрат" официально сообщил о заключении контракта с игроком сборной Казахстана Жомартом Токаевым, передает BAQ.KZ.

Футболист стал первым новичком клуба в текущем межсезонье. Прошлый сезон Токаев провёл в составе талдыкорганского "Жетысу", сыграв 37 матчей, в которых забил 15 голов и отдал девять результативных передач.

Ранее в его карьере были выступления за "Семей" и "Атырау".

Напомним, в сезоне-2024/25 "Кайрат" завоевал титул чемпиона Казахстана по футзалу, обыграв в финальной серии "Семей" со счётом 3:1.