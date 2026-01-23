На вручении Государственного флага знаменосцам олимпийской и паралимпийской команд Казахстан Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что наши спортсмены достойно выступают и поднимаются на пьедестал почета на многочисленных соревнованиях, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Они укрепляют престиж страны и служат ярким образцом подлинного созидательного патриотизма.

– Достижения каждого гражданина – это достижения всего Казахстана, честь каждого спортсмена – это авторитет всего нашего народа. Для победы необходимы требовательность и настойчивость. Вы проделали огромную работу и благодаря этому смогли принять участие в состязаниях. Стать олимпийским чемпионом – мечта каждого спортсмена, и вы уже в одном шаге от этой цели. Как говорится, "доверие страны – это большая ответственность". Уверен, ваши усилия будут вознаграждены, и вы вернетесь с победой. Весь наш народ будет болеть за вас. Желаю всем успехов и побед! Пусть всегда высоко реет наш бирюзовый флаг! – заключил Глава государства.