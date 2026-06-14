Токаев дал имена новорожденным ахалтекинским жеребятам
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил место содержания ахалтекинских лошадей и познакомился с недавно появившимся потомством.
Глава государства сообщил, что специально приехал посмотреть на породистых скакунов. Во время посещения ему рассказали, что в последнее время две кобылы принесли потомство, благодаря чему поголовье ахалтекинских лошадей пополнилось новыми жеребятами.
Президент лично выбрал имена для новорожденных животных. Первого жеребенка он назвал Акниет, а появившуюся позже кобылку — Борте.
«Как говорится, "возмужавший мальчик станет лидером, а подросший жеребенок станет конем". Пожелал им вырасти быстрыми и сильными скакунами, способными состязаться с ветром», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Ахалтекинская порода считается одной из древнейших в мире и славится своей выносливостью, скоростью и благородным экстерьером. В Казахстане уделяется особое внимание сохранению и развитию национального коневодства, а также поддержке племенного разведения лошадей.
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